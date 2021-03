James Newman representará a Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2021 con "Embers". BBC repite con su candidato de la edición cancelada de 2020 y ha estrenado el tem a través de los programas matutinos de Greg James y Ken Bruce, en Radio 1 y 2, respectivamente.

"Embers", coescrita por el candidato inglés y algunos de los mejores compositores del país, supone un giro de 180º en la candidatura británica, con un estilo y sonidos nuevos con respecto al año anterior. Tras el lanzamiento de "My last breath" la pasada temporada, James Newman no obtuvo gran acogida por parte del público eurovisivo por lo que ha trabajado durante todo el año para presentar una propuesta más competitiva y actual.

"Estoy muy emocionado y honrado de tener una segunda oportunidad de representar a mi país en el Festival de Eurovisión. No he dejado de hacer música nueva encerrado y espero que el público disfrute con la canción que llevaré a Eurovisión en 2021 ". ha dicho el cantante, que participará en la final del certamen el 22 de mayo.

Conor Blake, Danny Shah, Tom Hollings, Samuel Brennan firman también la letra de la canción. Mientras que los suecos Mattias Bylund y Magnus Johansson han colaborado en la composición y producción de la pista.

Coescribió "Lay it all on me" interpretados por Rudimental con Ed Sheeran, así como "Blame" , un tema del DJ Calvin Harris que alcanzó el puesto 19º en la lista Billboard. El vocalista de dicha canción es su hermano menor, John Newman , quien saltó a la fama en 2013 gracias a su single "Love me again", con 742 millones de visualizaciones en YouTube.

Letra de "Embers"

Sometimes I know my fire burns low

But as long as you're with me I'll never get cold

'Til day and night, 'til darkness and light

I never worry when you're by my side

Oh, feelings change and seasons fade

But nothing will burn us out

Nothing can stop us now

Out of the embers

You and I are gonna light up the room (Yeah, you and I gonna light up the room)

Out of the embers

There's a fire burning for you (Yeah, there's a fire burning for you)

I feel the heat here

There's still a chance for us

Down herе in the ashes, yeah, thеre's something growing

Out of the embers

You and I are gonna light up the room (Yeah, you and I gonna light)

Light up the room

Light up the room

You and me forever, we're free

We're cool under pressure, and that's all we need

So take my hand, and forget the past

We're in this together, there's no looking back

Oh, feelings change and seasons fade

But nothing will burn us out

Nothing can stop us now

Out of the embers

You and I are gonna light up the room (Yeah, you and I gonna light up the room)

Out of the embers

There's a fire burning for you (Yeah, there's a fire burning for you)

I feel the heat here

There's still a chance for us

Down here in the ashes, yeah, there's something growing

Out of the embers

You and I are gonna light up the room (Yeah, you and I gonna light)

Light up the room

Out of the embers

You and I are gonna light up the room (Yeah, you and I gonna light up the room)

Out of the embers

You and I are gonna light up the room (Yeah, you and I gonna light up the room)

Light up the room

Light up the room