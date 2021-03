Blas Cantó nos sumerge en sus recuerdos a través de "Voy a quedarme", la conmovedora balada con la que representará a España en Eurovisión 2021. El artista ya ha grabado el videoclip del tema con el que viajará a Róterdam y se estrenará en exclusiva en RTVE Digital el 8 de marzo. "He querido contar la historia real detrás de la canción. Para mí es importante comunicarlo de una manera visual y ha sido muy emocionante grabarlo", comenta el cantante murciano.

A partir de las 10 horas del próximo lunes, los usuarios podrán disfrutar del vídeo en la web oficial del festival en España. La producción será la carta de presentación de nuestro candidato ante el público internacional, por lo que era muy importante para él reproducir en imágenes la emoción y el mensaje de esperanza que guarda su canción.

Blas Cantó, durante la grabación del videoclip de "Voy a quedarme", su tema para Eurovisión 2021. Steven Bernhard

“Hay gente que se va, pero se queda con nosotros y nosotros prometemos estar para siempre“

"Está perfectamente plasmado en el videoclip porque es una historia real, no es nada inventado. Es algo que está pasando todos los días. Hay gente que se va, pero se queda con nosotros y nosotros prometemos estar para siempre. Y, al final, es de lo que se trata: de ser honesto y de contar qué me está pasando ahora dentro de mí. Todos los espectadores, incluso si no entienden la letra, van a sentir la emoción que hay detrás de mi canción, explica el intérprete.

Blas Cantó compuso el tema tras perder a su abuela, enferma de coronavirus. Una historia personal pero universal a la vez, ya que desgraciadamente la pandemia está afectando a millones de personas en todo el mundo. Leroy Sánchez, Daniel Ortega ‘Dangelo’ y Dan Hammond son coautores de la propuesta con la que el artista participará en la final del certamen europeo el 22 de mayo.

02.50 min Eurovisión 2021 - Blas Cantó canta "Voy a quedarme" en 'Destino Eurovisión'