Un país para escucharlo - Castilla y León

Volver a Castilla y León es volver a la tierra del pan y el trigo, a los sonidos que brillan entre campos amarillos y esbeltas catedrales. Un lugar de llanuras infinitas, sonido fronterizo y trovadores del verso. Ariel Rot visita las ciudades de Soria, Ávila, Segovia, Salamanca y Burgos con dos anfitriones de lujo: la valiente viajera, Rebeca Jiménez y David Ruiz, vocalista de La M.O.D.A. Junto a ellos, recorre un nuevo mapa sonoro por los infinitos caminos de la tierra castellana en este nuevo episodio de Un país para escucharlo.

Julia de Castro, la mística y el descaro

De las murallas de Ávila salieron dos espíritus libres. Dos artistas capaces de derribar los prejuicios más sólidos. Julia de Castro y Vega Almoalla. El descaro del cabaret y la energía del trap. Ambas artistas charlan de misticismo, desprejuicio, arraigo y huida.

“Renegué mucho de esta ciudad. No había estímulos, necesitaba viajar vivir y experimentar. Ahora regreso y me reconecto con mi tierra, me apetece mucho y me siento muy abrigada”, Julia de Castro.