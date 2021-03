El mes pasado los Reyes daban la noticia sobre el futuro de la princesa Leonor. La heredera al trono continuará sus estudios en el extranjero, igual que lo hizo su padre. Ahora es la Casa Real holandesa la que anuncia que la hija mediana de los reyes Guillermo y Máxima también cursará el bachillerato en el mismo colegio que la futura reina de España, el UWC Atlantic College de Gales. Después del verano las dos tendrán que hacer las maletas para unirse al selecto grupo de alumnos miembros de este prestigioso colegio.

Alexia de Holanda será compañera de estudios de la princesa Leonor, ya que tienen la misma edad. Ambas cursarán el Bachillerato Internacional, dividido en dos años escolares: 2021-2022 y 2022-2023. El programa se compone de dos tipos de programa: el bachillerato internacional propiamente dicho, con asignaturas mixtas de ciencias y letras, y un programa de aprendizaje experiencial centrado en aspectos clave relacionados con la paz, el futuro sostenible y la iniciativa individual de los estudiantes.

El anuncio ha sorprendido al tratarse de la segunda hija y no de la herededa, de la que todavía se desconoce su futuro académico. Amalia de Holanda, futura reina, ya casi ha alcanzado la mayoría de edad. Cumplió 17 años el pasado mes de diciembre. Por el momento, la hija mayor no cuenta con una agenda institucional ni con compromisos relacionados con la Corona en su día a día. Tal y como decidieron sus padres, Amalia no tendrá este deber hasta que no termine sus estudios.

Además de la edad, a estas hermanas les separa mucho más. Amalia es más reservada e introvertida y se parece más a su padre, primo quinto de la reina Sofía. Alexia, en cambio, es igual que su madre, tanto físicamente como de personalidad. Tiene carácter y es la más coqueta de las tres. Además, le encantan las redes sociales, como a cualquier otro adolescente. Esta afición suya ha causado alguna polémica y le ha costado un disgusto a sus padres. La princesa publicó un vídeo en Tik Tok en el que aparecía bailando junto a sus amigas. El problema fue la letra de la canción, en la que se escuchaban palabras malsonantes y racistas.

En el mismo comunicado en el que han dado la noticia, la familia real ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación. "El periodo de la jornada escolar de las princesas es privado. A petición expresa de los padres, se hace un llamamiento para que sigan respetando la privacidad de sus hijas", han señalado.