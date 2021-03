La expulsión de Javier en la última gala de Maestros de la Costura dejó a los aprendices temblando, y quedó en evidencia que cualquier mínimo fallo en el concurso te puede costar la expulsión. Los aprendices encaran así una recta final en la que el nivel está altísimo.

Se nota que esta edición de Maestros de la Costura es especial, tiene algo distinto a las anteriores y es que Raquel Sánchez Silva, por primera vez en la historia del programa, se puso en la piel de los aprendices y se animó a coser junto a ellos. Además, lo hizo en una prueba que no era nada fácil, consistía en confeccionar unos trajes de baño con las medidas exactas de sus respectivas modelos.

“Siempre cierro el programa diciéndole a la gente en casa que se anime y que siga practicando… ¿Y yo no lo voy a hacer? Coser y cantar también tiene que ser empezar”. Así se aventuraba por primera vez a sentir lo mismo que los aprendices bajo la atenta mirada de los jueces.

Lorenzo Caprile hizo de presentador

A falta de presentadora, Caprile no se lo pensó dos veces para asumir galones y enseñarnos su lado más comunicativo: “Si os parece bien, la salida la voy a marcar yo”. Y así se intercambiaban los roles en una prueba cargada de sorpresas.

Cuando los jueces se acercaron a su atelier particular, Raquel reconocía que no era la primera vez que cosía: “He ensayado un poquito”. Finalmente, consiguió confeccionar un bonito bañador azul muy llamativo con el que se quedó muy contenta: “Con todos sus fallos, es el segundo bañador que hago y me ha hecho mucha ilusión”.