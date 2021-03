El yoga salva a Laura de la expulsión

Maestros de la Costura no deja de sorprendernos, este talent nos está enseñando que una mala noche es suficiente para volver a casa. Esto mismo le pasó a Javier, que se despidió de sus compañeros y de los jueces con la sonrisa que tanto le caracteriza. Por otro lado, Laura se salvó por los pelos y continúa una semana más en Maestros de la Costura.

Fue un programa duro para Laura en el que el la vimos afectada desde la primera prueba por los nervios que no puede controlar: “Me da mucha rabia porque no coso tan mal”. Su mayor obstáculo, son su propios nervios, y según dijo, le cohíben bastante: “No me lo termino de creer”.

“Yo sé de más de una a la que le ha pasado esto ��#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/Da2HZh90Xl“ — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 1, 2021