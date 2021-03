Si estos tallarines de arroz integrales con brócoli y pollo teriyaki no te conquistan por su aspecto lo harán por su increíble sabor y sus propiedades nutricionales, un plato más completo, ¡es casi imposible! Por un lado disfrutamos del brócoli, una verdura estupenda con la que podemos preparar por ejemplo una masa de pizza, como esta con gambas, champiñones y queso de cabra, o unos arbolitos navideños con guacamole y verduras. Por otro, comemos arroz de una forma diferente y divertida, una fuente de hidratos de carbono de calidad y de absorción lenta, ya que es una versión integral. Y qué podemos decir del pollo que no hayamos comentado ya en el programa, una carne magra y fuente de proteínas de alto valor biológico. Además, no te preocupes si te sobra algo y no sabes cómo prepararlo, ahí va otra sugerencia: tacos vegetales con guacamole. ¡Que aproveche!

null Ingredientes Preparación PARA UNA PERSONA

60 g de tallarines de arroz integrales en seco

100 g de pechuga de pollo

100 g de brócoli

50 g de pimiento rojo

50 g de puerro

(Para la salsa teriyaki)

30 g de salsa de soja

30 g de agua

10 g de harina integral de trigo

5 g de sirope de agave

5 g de jengibre fresco rallado Para la salsa teriyaki, mezclamos muy bien todos los ingredientes en un cazo y cocinamos a fuego medio, sin dejar de remover, durante 10 minutos hasta que la mezcla espese y quede bien brillante. Reservamos. Para los tallarines de arroz, en una olla con agua hirviendo los sumergimos durante 4 minutos. Retiramos del fuego, colamos y reservamos. En otra olla con agua hirviendo, cocemos el brócoli cortado en arbolitos durante 10 minutos, colamos y reservamos. En una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, pochamos el pimiento y el puerro que habremos cortado muy finitos (en brunoise). Tras pocharlo durante 10 minutos a fuego medio, añadimos una cucharada de la salsa teriyaki y los arbolitos de brócoli. Incorporamos a la sartén los tallarines integrales de arroz y mezclamos muy bien el conjunto. Para la pechuga de pollo, la marcamos a la plancha y, una vez cocinada, la cortamos en tiras o dados y la mezclamos bien con el resto de la salsa teriyaki. En la base de un bol ponemos los tallarines con las verduras y encima el pollo teriyaki.