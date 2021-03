¿Te trae buenos recuerdos esta receta? Vamos a aprender a preparar una tarta de la abuela más saludable, porque la nostalgia y el disfrute de nuestro paladar no tienen que estar reñidos con hacer elaboraciones un poquito más ligeras. Por ejemplo, no utilizamos azúcar refinado con trucos como utilizar leche sin lactosa, que como ya hemos visto en el programa es más dulce de por sí que la leche normal o dátiles. Pero en cualquier caso ten en cuenta que eso no significa que esta receta deba formar parte de nuestra alimentación habitual, sino que es algo que, a pesar de ser una versión pensada para ser más recomendable nutricionalmente, solo debería tomarse de forma ocasional. Dicho esto, si te animas a prepararla toma nota, que necesitas:

null Ingredientes Preparación PARA UNA TARTA DE 20cm DE DIÁMETRO

(Para el bizcocho)

1 huevo

60 g de yogur natural

50 g de aceite de oliva

70 g de dátiles medjoul sin hueso (previamente puestos en remojo durante 5 minutos)

110 g de harina integral

10 g de levadura química

(Para la crema pastelera)

4 yemas

40 g de harina integral

500 ml de leche desnatada sin lactosa

1 rama de canela

La piel de una naranja

Unas gotitas de stevia (unas 10)

(Para la ganache de chocolate saludable)

1 plátano maduro

1/2 aguacate

2 cucharadas soperas de cacao puro

100 ml de leche

1 cucharada sopera de sirope de agave En primer lugar, precalentamos el horno a 180 ºC. Para el bizcocho, trituramos muy bien todos los ingredientes. Echamos la mezcla sobre nuestro molde redondo de tarta, previamente forrado con papel de horno. Horneamos a 180ºC durante 20 minutos, hasta que al pinchar con un palillo éste salga limpio. Desmoldamos el bizcocho y hacemos un corte por la mitad longitudinalmente para obtener dos láminas redondas más finas del bizcocho. Reservamos. Para la crema pastelera, en un cazo calentamos la leche con la canela y la naranja hasta que llegue a ebullición. En ese momento, la retiramos del fuego y colamos. En un bol, mezclamos las yemas, la harina y la stevia. Añadimos la leche aromatizada e integramos el conjunto. Llevamos esta mezcla a un cazo y cocinamos a fuego lento, sin dejar de remover, hasta que la mezcla espese. Reservamos. Para la ganache, trituramos muy bien todos los ingredientes con ayuda de una batidora hasta obtener una crema de cacao fina. Para montar la tarta, en la base de un molde redondo desmoldable, colocamos la primera lámina de bizcocho. Sobre ésta disponemos toda la crema pastelera. Cubrimos con otra lámina de bizcocho y, esta última capa, con la ganache de chocolate. Dejamos enfriar toda la noche y ¡desmoldamos!