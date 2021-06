Seamos sinceros, a todos nos encantan los postres. Y a casi todos nos encanta la famosa tarta de queso o cheesecake. El problema es que cuenta entre sus ingredientes con mucho azúcar, queso, que aunque tiene ciertos nutrientes muy interesantes también nos aporta grasas saturadas, por lo que es mejor consumirlo con moderación... No pasa nada si de vez en cuando nos permitimos un capricho, pero como nuestra chef Marta Verona siempre busca ofreceros alternativas más saludables, esta vez no iba a ser diferente. Así que no te lo pienses dos veces, atrévete con esta deliciosa cheesecake de aguacate que nos enseña a preparar paso a paso aquí:

Ingredientes (para una tarta de unos 20 cm de diámetro)

Para la base de la tarta:

null Ingredientes Preparación 50 g de dátiles sin hueso



100 g de nueces peladas



100 g copos de avena



100 g bebida de avena

Triturar y mezclar los elementos de la base. Colocar en la base del molde desmontable para la tarta. Dejar enfriar mientras se realiza el relleno. TRUCO: Utilizamos frutos secos para no echar de menos el toque “crujiente” de la base.

Para el relleno de la tarta