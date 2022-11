¿Mariah Carey o Thalía? ¿Quién es la reina de la Navidad? La cantante estadounidense Mariah Carey, con su éxito “All I Want For Christmas Is You”, se convierte cada Navidad en la artista más escuchada. Pero ahora, como nos cuentan en el programa Corazón de TVE, Thalía quiere “jubilar” a la reina de estas fechas con su nuevo tema para estas fiestas: “Emocionada de poder llevar luz, alegría, a través de esta canción tan emblemática. Feliz Navidad a toda mi gente, a todo mi público, se me hace un ritmo divertidísimo. Tiene un ritmo electrolatino”, ha declarado la cantante mexicana.

Con vidas diferentes, pero mucho en común Así definimos su relación, y es que ambas artistas tienen más en común de lo que pensamos. La mexicana acaba de celebrar sus 20 años de casada con Tommy Mottola y afirma que “están muy felices”. "En mi hogar es un poco una combinación porque Tommy es italiano, yo mexicana, entonces en la casa hay desde mole hasta pasta, desde Frank Sinatra hasta Vicente Fernández”, ha afirmado Thalía. Thalía y Tommy Mottola Thalía y Tommy Mottola GTRES Pero parece ser que las artistas tienen el mismo gusto por los hombres ya que el productor musical, Tommy Mottola también estuvo casado con María Carey. La cantante ha confesado más de una vez que su relación con Tommy era muy tóxica. Mariah Carey y Papá Noel Mariah Carey y Papá Noel GTRES