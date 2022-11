Mariah Carey lleva 50 años siendo una diva y, aunque no le importe salir en chándal, nada de deportivas. La cantante se ha vuelto a dejar ver en Nueva York con este look informal sorprende por la elección de calzado. Efectivamente: Mariah combina su ropa sport con unas sandalias de tacón alto, una tendencia que lleva cierto tiempo siendo popular entre las famosas. A Rihanna le encanta y se la hemos visto una decena de veces, igual que a Kendall Jenner y Gigi Hadid. ¡E incluso a la reina Letizia!

Después del confinamiento por coronavirus que nos ha mantenido a todas en casa, teletrabajando y sin arreglarnos de cintura para abajo, el chándal se presenta como una opción muy atractiva. Queremos retrasar lo máximo posible el retorno de los vaqueros, que se han convertido en amenaza con esta pérdida de costumbre, y lo que nos gustaría es poder estar guapa con ropa flexible, holgada y confortable. "Arreglada pero informal", como la pionera Rocío Jurado, que ya apostaba por esta prenda. Así que nos viene genial la tendencia de los sweatpants que alimentan las nuevas estrellas, como Dua Lipa o Rosalía, y que reinventan el chándal de siempre con formas más estilosas.

Mariah Carey en Nueva York, con mascarilla, ropa deportiva y zapatos altos y abiertos GTRES

Otras celebrities jóvenes, como Hailey Baldwin, se lo han copiado a estas influencers que han vuelto popular la decisión por la que muchas artistas han venido arriesgando. La mujer de Justin Bieber eligió, de hecho, un conjunto muy parecido al de la ex del cantante, Selena Gómez. Jessica Simpson, estrella del pop de otra generación, también se atreve a lucirlos en su día a día.

Gigi Hadid (izquierda) y Jessica Simpson (derecha). Las famosas eligen el chándal con zapato alto cuando viajan en avión, para ir y venir del aeropuerto.

Pero la introducción de un zapato de tacón en este outfit tan cómodo ha venido para arruinar esta expectativa. ¿Estamos dispuestas a despreocupamos de la cintura para sufrir por los pies? ¿Vamos a adoptar también esta tendencia en nuestra vida diaria?

Rihanna es una de las principales embajadoras de este 'look', muy común en su 'street style'

La apuesta por el confort no es lo único que nos plantea dudas, claro: se trata de un look estéticamente arriesgado. Es verdad que los tacones lucen, alargan y estilizan nuestra figura, algo que artistas como Mariah Carey están siempre pendientes de hacer. Pero... ¿Nos gusta la combinación de estos zapatos con la ropa deportiva?

Jennifer Lopez en un rodaje en Los Ángeles en 2014. En la última década, se difuminan las barreras entre la tropa deportiva y el traje. GTRES

"El chándal es el nuevo traje", parecen decir las famosas, que ya han conseguido que veamos la mezcla en varios tablones de inspiración para nuestro street style. En los últimos años han proliferado los diseños elegantes con rasgos de inspiración deportiva, como elásticos en la cintura y en el bajo o rayas verticales, incorporados en prendas del día a día o en los trajes más sofisticados.

Kendall Jenner, la otra abogada de este 'look' inusual

Otra decisión polémica relacionada con los tacones en situaciones sport: aunque algunas se calzan los zapatos en el pie descalzo, hay quienes mantienen el calcetín de la opción deportiva y los lucen a la británica: vemos a estas celebirites con chándal, calcetines y sandalias.

Selena Gómez y Hailey Baldwin, ropa deportiva de color rojo con sandalias de tacón

Eso sí: este 'look' que triunfa entre las 'it girls' no se ha inventado ayer. El chándal se adoptó en los años 80 como pieza de uso diario y festivo y, prohibidas como estaban las deportivas en las discotecas, comenzaron a combinarse con calzado informal. En nuestro país, la gran pionera del "chándal arreglado" fue Rocío Jurado. En su reaparición en televisión ha sido su hija, Rocío Carrasco, quien optó por esta combinacion para en un episodio de esta temporada de Lazos de sangre, reinventando y apelando al estilo de su madre. Dentro de esta nueva oleada de mujeres que estilizan el chándal, destaca la apuesta de la reina Letizia, que también apuesta por él en sus estilismos working.