Los balleneros vascos, protagonistas de 'Documentos RNE'

Documentos RNE relata en este programa la importancia socioeconómica que tuvieron los balleneros vascos desde la Edad Media hasta el siglo XVII.

Su actividad, que empezó en el Golfo de Vizcaya, se extendió después a América, a donde podrían haber arribado antes que las naves de Colón, aunque este extremo no se ha confirmado documentalmente. Faenaron desde Canadá hasta Brasil, pero establecieron sus principales asentamientos en Terranova.

Como se relata en este documental de Julia Murga, los balleneros vascos desarrollaron una potente industria naval y comercial, ya que de la ballena se vendía todo: carne, grasa –que sirvió como iluminación en gran parte de Europa- y hasta las barbas, con las que elaboraban corsés.

La Corona española, volcada en el monopolio del comercio con las Indias, apenas interfirió en aquella labor que se desarrollaba en tierras inhóspitas. Sin embargo, la necesidad que tuvo Felipe II de utilizar sus barcos con fines bélicos y la rápida extinción de las ballenas marcaron su fin.

En este programa intervienen el geógrafo canadiense Michael Barkham, hijo de la historiadora Selma Huxley, pionera en el estudio de los balleneros vascos, y los historiadores José Antonio Azpiazu y Felipe Valdés Hansen, autores de publicaciones sobre aquel periodo histórico y esa actividad económica en concreto. Además, se reproducen numerosos documentos históricos y se escucha la voz de Pío Baroja leyendo su Elogio de los mascarones de proa.

Documentos RNE se emite en la medianoche del domingo al lunes por Radio Nacional y Radio 5. También puede escucharse los domingos a las 16 h en Radio 5 y bajo demanda en la aplicación RNE Audio.