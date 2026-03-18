Rumba catalana: identidad, relato y fiesta

La rumba catalana no es solo un género: es una manera de entender la vida. Nacida en los barrios gitanos de Barcelona a finales de los años cincuenta, esta música se convirtió en la banda sonora de una ciudad que, tras la posguerra, buscaba alegría y libertad. Con su ritmo contagioso condensó la mezcla cultural que derivaría en el mestizaje de los noventa: el pulso flamenco, los ecos del mambo y la rumba cubana, el descaro del rock... Y la inimitable chispa de protagonistas como Peret, Antonio González "El Pescaílla" o Gato Pérez.

Durante décadas, fue una música que sonó en todas partes –en las fiestas, en los bares, en la radio y en las calles del Raval y de Gràcia–, una cultura que se reinventó cada vez que parecía diluirse. Su instrumento esencial, la guitarra rumbera, se convirtió en símbolo de resistencia y multiculturalidad, con una peculiar forma de tocar que Gato Pérez bautizó, muy gráficamente, como "el ventilador".

El género vive el auge de los años setenta con Peret, Rumba Tres y Los Amaya; en los ochenta irrumpe la rumba andaluza y, más tarde, Gato Pérez encabeza una renovación con su particular mirada urbana y poética en castellano y catalán. Su influencia será decisiva para el renacimiento de la rumba catalana en los noventa, cuando vuelve a ocupar un lugar central en la identidad barcelonesa, especialmente tras su consagración en la clausura de los Juegos Olímpicos de 1992.

Xavier Patricio Pérez Álvarez, "Gato Pérez". gatoperez.cat

Hoy atraviesa una nueva etapa: artistas como Sicus Carbonell y sus hijos Junior y Geray propician nuevas fusiones con el reguetón o la música electrónica, mientras se reivindica su legado como patrimonio sonoro. El espíritu libertario de los comienzos sigue vivo y se adapta a las transformaciones culturales y tecnológicas sin perder su esencia ni su alegría; un género que es memoria colectiva y presente musical.

Voces del documental: José Manuel Gómez "Gufi" junto a Peret, David García "el Indio", Javier Zarco y Txarly Brown.

El documental sonoro "Rumba catalana: identidad, relato y fiesta", con guion de Lara López y realización de Samuel Alarcón, reúne las voces y miradas de algunos de sus principales cronistas y herederos. Intervienen los periodistas musicales Jordi Turtós y José Manuel Gómez "Gufi"; la documentalista Neus Sala; David "el Indio", integrante del grupo Vetusta Morla y recopilador de rumba; Jessica Pérez, hija y representante de Gato Pérez; el DJ y productor Txarly Brown (Carles Closa); y Javier Zarco, mánager de Peret y Ojos de Brujo, además de responsable de Club Mestizo y del sello Slowdown Music. Además, gracias a los fondos del Archivo RTVE, en el programa suenan las voces de Sicus Carbonell, Maruja Garrido, Rosario, Antonio González "El Pescaílla", Gato Pérez, Dolores Vargas y Peret.

Voces del documental: Neus Sala, Jessica Pérez y Jordi Turtós.

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