Rumba catalana: identidad, relato y fiesta
- Una música alegre y urbana, con ADN barcelonés, que fusiona guitarra flamenca con ritmos cubanos y toques de pop
- Documentos RNE recorrerá la historia del género a las 0 horas del lunes 23
La rumba catalana no es solo un género: es una manera de entender la vida. Nacida en los barrios gitanos de Barcelona a finales de los años cincuenta, esta música se convirtió en la banda sonora de una ciudad que, tras la posguerra, buscaba alegría y libertad. Con su ritmo contagioso condensó la mezcla cultural que derivaría en el mestizaje de los noventa: el pulso flamenco, los ecos del mambo y la rumba cubana, el descaro del rock... Y la inimitable chispa de protagonistas como Peret, Antonio González "El Pescaílla" o Gato Pérez.
Durante décadas, fue una música que sonó en todas partes –en las fiestas, en los bares, en la radio y en las calles del Raval y de Gràcia–, una cultura que se reinventó cada vez que parecía diluirse. Su instrumento esencial, la guitarra rumbera, se convirtió en símbolo de resistencia y multiculturalidad, con una peculiar forma de tocar que Gato Pérez bautizó, muy gráficamente, como "el ventilador".
El género vive el auge de los años setenta con Peret, Rumba Tres y Los Amaya; en los ochenta irrumpe la rumba andaluza y, más tarde, Gato Pérez encabeza una renovación con su particular mirada urbana y poética en castellano y catalán. Su influencia será decisiva para el renacimiento de la rumba catalana en los noventa, cuando vuelve a ocupar un lugar central en la identidad barcelonesa, especialmente tras su consagración en la clausura de los Juegos Olímpicos de 1992.
Hoy atraviesa una nueva etapa: artistas como Sicus Carbonell y sus hijos Junior y Geray propician nuevas fusiones con el reguetón o la música electrónica, mientras se reivindica su legado como patrimonio sonoro. El espíritu libertario de los comienzos sigue vivo y se adapta a las transformaciones culturales y tecnológicas sin perder su esencia ni su alegría; un género que es memoria colectiva y presente musical.
El documental sonoro "Rumba catalana: identidad, relato y fiesta", con guion de Lara López y realización de Samuel Alarcón, reúne las voces y miradas de algunos de sus principales cronistas y herederos. Intervienen los periodistas musicales Jordi Turtós y José Manuel Gómez "Gufi"; la documentalista Neus Sala; David "el Indio", integrante del grupo Vetusta Morla y recopilador de rumba; Jessica Pérez, hija y representante de Gato Pérez; el DJ y productor Txarly Brown (Carles Closa); y Javier Zarco, mánager de Peret y Ojos de Brujo, además de responsable de Club Mestizo y del sello Slowdown Music. Además, gracias a los fondos del Archivo RTVE, en el programa suenan las voces de Sicus Carbonell, Maruja Garrido, Rosario, Antonio González "El Pescaílla", Gato Pérez, Dolores Vargas y Peret.
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