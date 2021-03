Arantxa Vela dirige la revista especializada en danza y teatro de La 2 de TVE que lleva por título Mi reino por un caballo, citando al gran maestro William Shakespeare. Mi reino por un caballo es un programa sobre actualidad de las artes escénicas que se emite en La 2 de TVE el lunes, a las 20.30, y también la noche del domingo al lunes a las 00.45

En otra ocasión ya os hablé de Donnellan y de mi debilidad por él. Emitíamos un reportaje sobre su puesta en escena de La tempestad de Shakespeare.

La había presentado en el festival Chejov de Moscú justo antes del verano.

Esta semana hemos vuelto a incluir dicho reportaje en el programa porque Cheek by Jowl, así se llama su compañía, lleva su tempestad al teatre Lliure de Barcelona. Así que tengo una nueva oportunidad para compartir con vosotros a qué se debe mi debilidad.

Como no se me ocurre otra forma, voy a contaros algunas de las cosas que le he escuchado en nuestras, ya tres, entrevistas juntos. Lo voy a hacer de memoria. Espero no deformar mucho sus palabras originales.

La tempestad Empezaré por nuestro último encuentro porque es el que tiene que ver con La tempestad. Yo nunca entendí bien la Tempestad. La verdad es que estaba esperando que Donnellan la dirigiera para enterarme bien de qué iba. Le pregunté por la magia de Próspero. ¿Por qué Shakesperare había decidido utilizar la magia en esta obra? “La magia es muy espectacular para el teatro. La magia – añadió- es algo muy humano porque es mentira“ La magia es muy espectacular para el teatro, dijo. Temí que se quedara ahí, pero continuó. La magia – añadió- es algo muy humano porque es mentira. Cuando nos enfadamos nos volvemos mágicos (Próspero, el mago protagonista, está que trina porque su hermano le robó el ducado de Milán y le desterró a una isla lejana y perdida). Repito para recuperar el hilo. Cuando nos enfadamos no volvemos mágicos y nos inventamos conjuros: si hiciéramos esto pasaría… si hubiéramos ido, habríamos conseguido… La magia es algo muy humano porque es mentira.