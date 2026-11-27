La campaña solidaria ‘Un juguete, una ilusión’, organizada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando, ha dado a conocer los colegios ganadores de la XXIII edición de su Concurso de Cuentos Solidarios, una iniciativa que tiene como objetivo fomentar entre los más pequeños valores como la solidaridad, la empatía, la generosidad y el compromiso con los demás.

En esta edición, bajo el lema ‘El regalo que no se puede envolver’, el concurso ha invitado a los y las escolares a reflexionar sobre aquellos regalos que van más allá de lo material: una sonrisa, una ayuda inesperada, el tiempo compartido, la amistad o el simple gesto de hacer feliz a otra persona.

A través de sus historias, los niños y niñas han puesto de manifiesto su imaginación y creatividad, demostrando su capacidad para transmitir grandes valores y emocionar con relatos que promueven la educación en valores y nos recuerdan que los regalos más importantes no siempre pueden envolverse.

El concurso ha contado en esta ocasión con la participación de más de 1.400 niñas y niños de 84 centros educativos de toda España. A través de 100 clases, los y las escolares han presentado sus cuentos solidarios inspirados en el lema de esta edición.

Los centros educativos ganadores han sido:

• Educación Especial: Colegio Jesús María Fuensanta (Valencia)

• Educación Infantil: CEIP Huertas Mayores (Tudela, Navarra)

• 1º ciclo de Educación Primaria: Colegio San José FESD (Las Palmas de Gran Canaria)

• 2º ciclo de Educación Primaria: CRA Tierras de Sayago (Muga de Sayago, Zamora)

• 3º ciclo de Educación Primaria: Madres Concepcionistas (Madrid)

Durante las próximas semanas, se celebrarán los actos de entrega de regalos a los colegios ganadores de cada localidad. El premio consiste en un lote de juguetes para cada alumno y alumna de la clase y un ordenador portátil para el tutor o tutora de cada categoría.

Desde la organización se agradece la implicación de todos los centros educativos participantes, así como el trabajo y la dedicación del profesorado, cuya colaboración resulta fundamental para acercar estos valores a las nuevas generaciones y hacer de las aulas espacios donde se aprende a compartir, convivir y ser solidarios.

Sobre ‘Un juguete, una ilusión’

‘Un juguete, una ilusión’ es una campaña solidaria impulsada por RTVE y la Fundación Crecer Jugando que tiene como objetivo defender el derecho al juego de todos los niños y niñas, especialmente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de la venta del bolígrafo solidario, la campaña hace posible la entrega de juguetes y la creación de espacios de juego, contribuyendo al desarrollo y al bienestar de la infancia.