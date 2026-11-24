RTVE ha presentado este lunes la 27ª edición de la campaña ‘Un Juguete, Una ilusión’, impulsada junto a la Fundación Crecer Jugando, con un mensaje que resume el espíritu de la iniciativa: ‘Esto no es un boli, es su futuro. Es un juguete, es una ilusión’. La campaña de este año se marca como objetivo llegar a cerca de 300.000 niños y niñas de 15 países, incluida España. El artista Camilo protagoniza el spot de este año, ya en emisión en los diferentes canales de RTVE.

Camilo protagoniza el spot de la nueva edición de la campaña solidaria 'Un Juguete, Una Ilusión' Ver ahora

“Estoy feliz de ser parte de la campaña ‘Un juguete una ilusión’ porque considero que es importante que la atención que tengo como artista sirva para más cosas, no solamente para mi música y para mis ambiciones creativas, sino para apuntar ese nivel de atención a causas que beneficien y ayuden a personas que están en situación de necesidad y de vulnerabilidad, sobre todo si son niños. Ojalá esta campaña sea muy exitosa y signifique muchas ilusiones para muchos niños en situación de necesidad”, ha destacado el artista colombiano.

En la presentación de la campaña, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha destacado la implicación de la Corporación un año más con una de las iniciativas “que lleva décadas de magia convirtiendo a los bolígrafos en juguetes para los niños y niñas que más lo necesitan”.

El director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE, Roberto Lakidain, ha afirmado que la campaña de este año se marca como objetivo promover el acceso al juego “entre la infancia vulnerable”. La edición 2025/2026 llegó a 291.000 niños y niñas, 20.000 de ellos en España, en colaboración con 94 proyectos de ONG y entidades sociales.

La subdirectora de Sostenibilidad, Diversidad, Equidad e Inclusión, Beatriz Pacho, que hace unas semanas participó en la entrega de juguetes en Paraguay, ha destacado que este año han llegado por primera vez a países donde antes no habían podido acudir, como Guatemala y Haití. Pacho ha incidido en las distintas dimensiones del juguete, aquellas que van más allá de la diversión y de la parte lúdica. “En las comunidades indígenas de Paraguay los juguetes sirvieron para que los niños socializaran en las ludotecas”.

A la campaña se ha sumado en esta edición el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia RTVE. Su coordinadora, Mónica Armada, ha señalado que una de las prioridades del Observatorio es dar voz a la infancia y a la adolescencia. “Es una iniciativa que conecta muy bien con la promoción del derecho a jugar. A veces pensamos que un juguete es algo pequeño pero no sabemos que para un niño puede significar muchísimo”.

En una línea similar, la directora de la Fundación Crecer Jugando, Marta Pastor, ha destacado el significado del lema de esta edición. “Gracias a un bolígrafo no se colabora solo con una entidad o iniciativa, sino con cientos de ellas que son muy diferentes y en las que el juguete no solo es la parte lúdica sino una herramienta de trabajo para ayudar a muchos niños y niñas a recuperar esa infancia que por la situación que han vivido han perdido”.

Por su parte, Alberto García, coordinador de campañas de ACCEM, ha explicado el valor del juguete alrededor de centros y dispositivos como el de Montaña Mina, en Lanzarote. “Este es el primer centro de acogida para muchos niños que llegan principalmente con sus madres, después de trayectos en patera de nueve días, por lo que esos juguetes les permite volver a ser niños”.

El Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, también ha dedicado una palabras a la longeva campaña de RTVE y la Fundación Crecer Jugando: “Un mundo mejor es posible gracias a acciones como ésta”.

Una nueva imagen para transmitir el mismo compromiso

La principal novedad de este año es el cambio de diseño de los bolígrafos solidarios, que renuevan su imagen para acompañar un mensaje centrado en el futuro de la infancia. El nuevo lema refuerza la idea de que un gesto solidario, por pequeño que parezca, puede contribuir a generar oportunidades y llevar ilusión a quienes más lo necesitan.

La campaña hace un llamamiento a la ciudadanía, empresas, establecimientos colaboradores y entidades comprometidas con la infancia para seguir sumando apoyos a una iniciativa que, desde hace 27 años, contribuye a garantizar el derecho al juego de miles de niñas y niños.

Puntos de venta solidarios

Como cada año, el bolígrafo solidario se puede adquirir en la web de la campaña http://www.unjugueteunailusion.com y en establecimientos colaboradores como Correos, El Corte Inglés, Toys “R” Us, Juguettos, MasyMas, estancos… y cientos de establecimientos y comercios de proximidad de toda España. Además, en el localizador de tiendas de la web pueden consultarse los puntos de venta más cercanos.