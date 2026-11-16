‘Crescendo’, el programa de Radio Clásica dedicado a acercar la música clásica a niños y niñas, celebra su décima temporada con un encuentro abierto al público familiar. El próximo domingo 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, a las 10:30 horas, el programa saldrá de los estudios de Radio Clásica para celebrar esta década de música y descubrimientos compartidos en Espacio Abierto Quinta de los Molinos, el centro de juego, creación y aprendizaje para la infancia y la adolescencia del Ayuntamiento de Madrid.

La celebración contará con actuaciones musicales en directo de reconocidos músicos vinculados a la pedagogía musical, como el violinista Quiquemago y el trombonista Marcos Crespo, que compartirán con el público su talento y su manera de acercar la música a los más pequeños.

Al encuentro asistirá también Sara San Gregorio, arquitecta y directora artística de Espacio Abierto Quinta de los Molinos, responsable de iniciativas como ‘Jugar el Circo’, en el Circo Price desde 2020, o ‘Juguetoría’. Su presencia permitirá incorporar al encuentro una mirada sobre la importancia del juego, la creatividad y la experimentación en el aprendizaje y el desarrollo de la infancia.

Las voces de ‘Crescendo’, protagonistas de la celebración

Las tres presentadoras del programa, Clara Sánchez, Ana Reina y Lidia Cossío, serán las encargadas de conducir esta edición especial, en la que no faltarán la música, la participación del público y varias sorpresas para celebrar las diez temporadas de ‘Crescendo’.

Desde su nacimiento, el programa de Radio Clásica trabaja para despertar la curiosidad musical de niños y niñas, acercándoles el universo de la música clásica de una forma amena, didáctica y participativa. A lo largo de estas diez temporadas, cientos de colegios, además de varias escuelas de música y conservatorios de toda España han encontrado en ‘Crescendo’ un espacio para compartir su pasión por la música.

Una celebración para disfrutar en familia

El programa tendrá lugar en Espacio Abierto Quinta de los Molinos, un espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid dedicado a la infancia y la adolescencia que promueve el juego, la creación y el aprendizaje a través de experiencias culturales y artísticas.

La actividad está recomendada para niños y niñas de entre 3 y 10 años. Las entradas son gratuitas y podrán adquirirse el mismo día en las taquillas de Espacio Abierto Quinta de los Molinos hasta completar aforo disponible, limitado a 80 personas.

‘Crescendo’ cuenta con el apoyo del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE que esta semana impulsa una campaña con motivo del Dia Mundial de la Infancia bajo el lema "Tus derechos siempre ON" con el que da visibilidad a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital.