Aún quedan algunos románticos que al terminar una película se quedan a leer todos los créditos. Para todos los demás, el nuevo pódcast de RNE AudioQuédate a los créditos propone detenerse en ellos y descubrir los nombres y las historias que hay detrás de los profesionales que hacen cine en nuestro país.

La periodista Raquel Elices se sienta a charlar con quienes dan forma a una película desde antes incluso de que llegue a la gran pantalla. Lo hará a través de conversaciones con las personas que eligen un rostro, vigilan el raccord, diseñan una herida, preparan una escena de sexo, eligen el lugar idóneo, dan color al cine o alimentan a todo un equipo de rodaje.

Cada invitado parte de un film que ha marcado su carrera. Pero la conversación se abre después a lo que normalmente no se ve: precariedad, jerarquías, egos, dinero, decisiones creativas, trabajo en equipo, jornadas interminables, anécdotas y más anécdotas de todo lo cotidiano y todo lo que, al final, consigue salvar una película.

Quédate a los créditos Quédate a los créditos - Tráiler Escuchar ahora

Estreno, 2 de diciembre con la directora de casting María Rodrigo

El pódcast ‘Quédate a los créditos’ propone conocer el trabajo de quienes, muchas veces, se quedan fuera de plano y detrás de los focos. La primera invitada es María Rodrigo, una de las directoras de casting más reclamadas en el cine español, ha trabajado para series como ‘Hierro’ y con cineastas como Carla Simón en ‘Romería’ o ‘Alcarràs’; con los hermanos Moriarti en ‘La trinchera infinita’ o ‘Maspalomas’, y con Oliver Laxe en ‘Sirat’, trabajo por el cual inauguró el palmarés del premio Cine Europe a la Mejor dirección de casting.

¿Cómo se encuentra a la persona que dará vida a un personaje? ¿Qué aporta la dirección de casting a la historia que finalmente vemos en pantalla? El primer episodio, que podrá escucharse en RNE Audio a partir de este 2 de diciembre, pone el foco en una profesión que conecta los personajes escritos con las personas que van a encarnarlos. Una oportunidad para conocer ese trabajo desde dentro y acercarse a una parte del proceso cinematográfico que el público suele descubrir a través de su resultado: el reparto.

La directora de casting María Rodrigo será la primera invitada

Una cadena de conversaciones sobre los oficios del cine

María Rodrigo abre así una serie de encuentros que buscan despertar la curiosidad de quienes disfrutan viendo películas y quieren saber algo más sobre cómo se hacen. También de quienes empiezan a interesarse por las profesiones del sector y desean escuchar a las personas que las ejercen.

Un punto de partida de un proyecto que abre espacio a profesiones como el maquillaje con Mariló Osuna (‘La bola negra’), la figuración con Clara Bilbao (‘Blackthorn’, ‘Nadie quiere la noche’) o el montaje con Alberto del Campo (‘El ser querido’, ‘As bestas’). Trabajos con sus propios tiempos, herramientas y dificultades, pero también con una dimensión creativa que deja huella en cada historia.

Abriendo camino hasta los Premios Goya 2027

‘Quédate a los créditos’ se estrena pocos días antes de que la Academia de Cine revele los nombres de los nominados a la 41ª edición de los Premios Goya, que se celebran el 6 de febrero. La gran cita del cine español será una oportunidad para volver a mirar esas películas y reparar en detalles que quizá pasaron inadvertidos junto a los profesionales que lo hicieron posible y pueden terminar llevándose la estatuilla.

Todos los miércoles, en RNE Audio

El pódcast quiere acercarse a esas experiencias de forma divulgativa y curiosa. Escuchar cómo se trabaja en el cine permite volver a las películas con otras preguntas y reparar en decisiones que antes podían pasar inadvertidas: un rostro, un lugar, una transformación o la duración de un plano. Todos los miércoles, Quédate a los créditos, en RNE Audio.