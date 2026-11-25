RNE Audio estrena 'Quédate a los créditos', el nuevo pódcast sobre los oficios del cine
- Una charla sobre cine con los que hacen el cine conducido por Raquel Elices
- Estreno el miércoles, 2 de diciembre, con la directora de casting María Rodrigo en RNE Audio
Aún quedan algunos románticos que al terminar una película se quedan a leer todos los créditos. Para todos los demás, el nuevo pódcast de RNE AudioQuédate a los créditos propone detenerse en ellos y descubrir los nombres y las historias que hay detrás de los profesionales que hacen cine en nuestro país.
La periodista Raquel Elices se sienta a charlar con quienes dan forma a una película desde antes incluso de que llegue a la gran pantalla. Lo hará a través de conversaciones con las personas que eligen un rostro, vigilan el raccord, diseñan una herida, preparan una escena de sexo, eligen el lugar idóneo, dan color al cine o alimentan a todo un equipo de rodaje.
Cada invitado parte de un film que ha marcado su carrera. Pero la conversación se abre después a lo que normalmente no se ve: precariedad, jerarquías, egos, dinero, decisiones creativas, trabajo en equipo, jornadas interminables, anécdotas y más anécdotas de todo lo cotidiano y todo lo que, al final, consigue salvar una película.
Estreno, 2 de diciembre con la directora de casting María Rodrigo
El pódcast ‘Quédate a los créditos’ propone conocer el trabajo de quienes, muchas veces, se quedan fuera de plano y detrás de los focos. La primera invitada es María Rodrigo, una de las directoras de casting más reclamadas en el cine español, ha trabajado para series como ‘Hierro’ y con cineastas como Carla Simón en ‘Romería’ o ‘Alcarràs’; con los hermanos Moriarti en ‘La trinchera infinita’ o ‘Maspalomas’, y con Oliver Laxe en ‘Sirat’, trabajo por el cual inauguró el palmarés del premio Cine Europe a la Mejor dirección de casting.
¿Cómo se encuentra a la persona que dará vida a un personaje? ¿Qué aporta la dirección de casting a la historia que finalmente vemos en pantalla? El primer episodio, que podrá escucharse en RNE Audio a partir de este 2 de diciembre, pone el foco en una profesión que conecta los personajes escritos con las personas que van a encarnarlos. Una oportunidad para conocer ese trabajo desde dentro y acercarse a una parte del proceso cinematográfico que el público suele descubrir a través de su resultado: el reparto.
Una cadena de conversaciones sobre los oficios del cine
María Rodrigo abre así una serie de encuentros que buscan despertar la curiosidad de quienes disfrutan viendo películas y quieren saber algo más sobre cómo se hacen. También de quienes empiezan a interesarse por las profesiones del sector y desean escuchar a las personas que las ejercen.
Un punto de partida de un proyecto que abre espacio a profesiones como el maquillaje con Mariló Osuna (‘La bola negra’), la figuración con Clara Bilbao (‘Blackthorn’, ‘Nadie quiere la noche’) o el montaje con Alberto del Campo (‘El ser querido’, ‘As bestas’). Trabajos con sus propios tiempos, herramientas y dificultades, pero también con una dimensión creativa que deja huella en cada historia.
Abriendo camino hasta los Premios Goya 2027
‘Quédate a los créditos’ se estrena pocos días antes de que la Academia de Cine revele los nombres de los nominados a la 41ª edición de los Premios Goya, que se celebran el 6 de febrero. La gran cita del cine español será una oportunidad para volver a mirar esas películas y reparar en detalles que quizá pasaron inadvertidos junto a los profesionales que lo hicieron posible y pueden terminar llevándose la estatuilla.
Todos los miércoles, en RNE Audio
El pódcast quiere acercarse a esas experiencias de forma divulgativa y curiosa. Escuchar cómo se trabaja en el cine permite volver a las películas con otras preguntas y reparar en decisiones que antes podían pasar inadvertidas: un rostro, un lugar, una transformación o la duración de un plano. Todos los miércoles, Quédate a los créditos, en RNE Audio.