‘Historia de nuestro cine’recupera ‘La colmena’, de Mario Camus, para conmemorar los 75 años de la publicación de una de las obras literarias más importantes del siglo XX: ‘La colmena’ de Camilo José Cela, de la que el propio autor decía que no aspiraba a ser más que “un trozo de vida narrado sin reticencias, sin extrañas tragedias, sin caridad. Exactamente como la vida discurre”.

El programa se asoma este apasionante retrato colectivo de la posguerra española, en el que se basó Mario Camus para su película homónima en 1982, con un coloquio en el que participará José Luis Sánchez Noriega, catedrático de historia del cine y gran conocedor de la vida y obra de Mario Camus, del que ha escrito varios libros; la actriz Marina Salas, que ha estrenado su último trabajo a finales de octubre, ‘Esta soledad’, película participada por RTVE que supone el debut como director de cine de Javier Giner; y el presidente de la Academia de Cine y gran amigo de Mario Camus, Fernando Méndez-Leite.

Coloquio en torno a 'La colmena', en el plató de 'Historia de nuestro cine'

La presentación de la película correrá a cargo de Jara Yáñez, directora de la revista ‘Caimán, cuadernos de cine’ y colaboradora habitual del programa.

‘La colmena’ (Mario Camus, 1982)

Drama de posguerra que, como la novela homónima de Camilo José Cela, ofrece un retrato colectivo con diversas historias del Madrid de 1942. El tema principal de la película es el contraste entre los poetas, que sobreviven cerca de la miseria bajo el régimen franquista, y los vencedores de la guerra, así como la clase emergente del pueblo que gana dinero fácil con negocios ilegales