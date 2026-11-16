Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 15 de noviembre
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 15 de noviembre fue la siguiente:
24 - 31 - 18 - 22 - 9 - 30. Reintegro: 8 Caballo ganador cuarta carrera: 6.
Con una recaudación de 71.467 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.950.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|1
|2.144,01
|4ª (5 números)
|23
|124,29
|5ª (4 números + caballo ganador)
|43
|33,24
|6ª (4 números)
|421
|6,79
|7ª (3 números + caballo ganador)
|363
|7,88
|Reintegro
|6.651
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 6 Segunda carrera: 2 Tercera carrera: 7 Cuarta carrera: 6 Quinta carrera: Primero: 6 Segundo: 1.
Con una recaudación de 10.612 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 9.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|0
|BOTE
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|5
|148,57
|4ª (4 caballos ganadores)
|9
|82,54
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.