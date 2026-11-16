La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 15 de noviembre fue la siguiente:

24 - 31 - 18 - 22 - 9 - 30. Reintegro: 8 Caballo ganador cuarta carrera: 6.

Con una recaudación de 71.467 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.950.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 1 2.144,01 4ª (5 números) 23 124,29 5ª (4 números + caballo ganador) 43 33,24 6ª (4 números) 421 6,79 7ª (3 números + caballo ganador) 363 7,88 Reintegro 6.651 1,00

Quíntuple plus

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:

Primera carrera: 6 Segunda carrera: 2 Tercera carrera: 7 Cuarta carrera: 6 Quinta carrera: Primero: 6 Segundo: 1.

Con una recaudación de 10.612 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un bote de 9.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría) 0 PLUSBOTE 1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 0 BOTE 2ª (5 caballos ganadores) 0 BOTE 3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera) 5 148,57 4ª (4 caballos ganadores) 9 82,54

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.