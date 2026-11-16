Miki Esparbé presenta ‘Les coses excepcionals’ i celebrem el Dia de la Música a ‘Punts de vista’
- Miki Esparbé presenta la seva nova obra, Lorena Montón repassa la història de les plataformes i Víctor Clares celebra el Dia de la Música
- Dissabte 15 de novembre a les 15 h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.
'Punts de vista', el programa cultural presentat per Tània Sarrias, rep l'actor Miki Esparbé, que presenta 'Les Coses Excepcionals', una comèdia participativa sobre la importància de trobar motius per gaudir de la vida. El programa també descobreix la història de les sabates amb plataforma amb Lorena Montón i s'avança al Dia de la Música amb el crític musical Víctor Clares.
Miki Esparbé visita el programa per parlar de 'Les Coses Excepcionals', una comèdia de Duncan Macmillan dirigida per Pau Roca que es pot veure al Teatre Borràs fins al 6 de desembre. L'obra explica la història d'un fill que, davant la depressió de la seva mare, decideix elaborar una llista de totes les coses que fan que la vida valgui la pena. Una proposta participativa i plena d'esperança que convida el públic a reflexionar sobre les petites alegries quotidianes.
A continuació, la nostra especialista en música i moda Lorena Montón posa el focus en les sabates amb plataforma i repassa la història d'aquest tipus de calçat. Des dels xapins del segle XV fins a les sandàlies amb plataforma que duien les geishes del Japó, el programa descobreix els orígens i l'evolució d'una tendència que ha travessat els segles.
A més, amb motiu del Dia de la Música, que se celebra el 22 de novembre, el crític musical Víctor Clares s'avança a la commemoració amb una nova mirada al panorama musical.
'Punts de vista' és l'espai cultural de RTVE Catalunya. Presentat per Tània Sarrias i dirigit per Paola Callieri, s'emet a La 2Cat tots els dissabtes a les 15 h.