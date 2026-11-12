RTVE Noticias estrena el videopódcast 'La Comentada' con una conversación sobre la IA en campaña electoral

RTVE Noticias estrena este jueves ‘La Comentada’, un videopódcast semanal para profundizar en los grandes temas de la actualidad a través de la conversación fluida con expertos de RTVE.

A pocas horas del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre, su primera entrega pone el foco en la irrupción de la inteligencia artificial en la comunicación política: cómo la utilizan los partidos, qué contenidos circulan en las redes sociales y qué desafíos plantea para los ciudadanos y el periodismo.

Los periodistas del equipo de Vídeo y Audio Digital de RTVE Noticias Javi García y Patri Navarro conversan con Estefanía de Antonio y Blanca Bayo, de Verifica RTVE sobre la desinformación en política.

¿Qué efecto tienen estos vídeos en los electores? ¿Cómo distinguir la sátira del engaño? ¿Qué ocurre cuando se atribuyen a una persona declaraciones que nunca ha pronunciado? Estas preguntas recorren una conversación que también mira al uso de la inteligencia artificial en campañas electorales de Estados Unidos y Brasil y a la aparición de figuras políticas virtuales en países como Albania.

Con este estreno, ‘La Comentada’ abre un espacio para detenerse en las cuestiones que marcan la actualidad, aportar contexto y explorar sus implicaciones en un formato para charlar sin prisa. Cada semana, el programa contará con un invitado para analizar en profundidad un tema junto al equipo de Vídeo Digital de RTVE Noticias.

El videopódcast se estrena este jueves a las 16:00 horas en RTVE Play. También podrá verse en el canal de YouTube de RTVE Noticias y escucharse en RNE Audio y Spotify.