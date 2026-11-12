La actriz Zoe Bonafonte, madrina de 'Días de cine'

‘Días de cine’ tendrá esta semana como madrina a la actriz Zoe Bonafonte, protagonista de ‘Ruega por nosotras’, última película de Daniel Monzón, participada por RTVE, de reciente estreno en cines. Será en una edición que estará en el Festival de Cine de Sevilla, recordará al cineasta chileno Sebastián Lelio y se fijará en estrenos como ‘Victorian Psycho’, ‘Cómo robar un banco’, ‘La violinista’ o ‘Wild horse nine’, entre otros.

Llega a los cines de nuestro país la cinta de terror británica ‘Victorian Psycho’; la comedia de atracos estadounidense ‘Cómo robar un banco’, de David Leitch; o la película de animación ‘La violinista’, dirigida por Ervin Han y Raúl García

También se estrenan esta semana ‘Wild horse nine’, escrita y dirigida por Martin McDonagh, con John Malkovich, Steve Buscemi y Sam Rockwell como protagonistas; el documental sobre el flamenco ‘Jaleos’, que firma Isaki Lacuesta; ‘Scrooge y los fantasmas de la Navidad’, reinterpreteación de Ti West del clásico de Charles Dickens protagonizado por Johnny Depp; la española ‘La carn’, de Joan Porcel; y ‘El tren fluvial’, película argentina escrita y dirigida por Lorenzo Ferro y Lucas Vignale.

Entre los días 6 y 14 de este mes tiene lugar la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde puede verse el mejor cine del continente, y en donde se ha hecho entrega del Giraldillo de honor a Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, a la cineasta polaca Agnieszka Holland y al estudio de animación irlandés Cartoon Saloon. De todo ello dará cuenta ‘Días de cine’.

El programa tendrá un recuerdo especial para Sebastián Lelio, fallecido el pasado sábado con 52 años. El cineasta chileno dirigió películas como como ‘Gloria’, ‘Una mujer fantástica’, por la que ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa, ‘Disobedience’ o ‘The wonder’. ‘La Ola’, aún sin estrenar en España, ha sido la última película de un cineasta singular que fue, además, padrino del espacio de cine de La 2 y galardonado en la V Premios Días de Cine.

Como cada semana, las recomendaciones completan la edición de ‘Días de cine’.