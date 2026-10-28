'El llegat dels humils', aquesta setmana en 'El escarabajo verde'

'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.
‘El escarabajo verde’ analitza a ‘L’herència dels humils’ la situació de les sis races autòctones de rucs d’Espanya, amenaçades per la pèrdua de la seva funció tradicional al camp i el descens de la seva cria. El programa visita iniciatives que treballen per garantir-ne la supervivència i preservar, alhora, el vincle històric entre aquests animals i els éssers humans.
A Bodonal de la Sierra, a Badajoz, l’equip coneix veïns que intenten mantenir viva la tradició de conviure amb els rucs. A prop d’allà, visita el refugi de Donkey Sanctuary, on acullen animals retirats de les seves antigues feines i els proporcionen atenció i cures.
El reportatge també compta amb Javier Navas, professor de la Universitat de Còrdova i expert en la relació entre l’ase i els éssers humans, que ajuda a comprendre la importància històrica d’aquests animals i els canvis que n’han posat en risc la continuïtat.
El recorregut acaba al Centre de Selecció i Reproducció Animal de Badajoz, on es conserven diferents línies genètiques de la raça autòctona andalusa, una de les sis amenaçades. La preservació genètica i la reproducció són fonamentals per evitar que aquestes races desapareguin.
‘El escarabajo verde’ és el programa degà d’ecologia i medi ambient de La 2Cat i RTVE Play, dirigit per Dunia Ramiro.