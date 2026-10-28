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'El llegat dels humils', aquesta setmana en 'El escarabajo verde'

  • Les sis races autòctones de rucs, al límit de la desaparició, aquesta setmana a ‘El escarabajo verde’
  • Diumenge 1 de novembre a les 18.30h La 2Cat i a RTVE Play
Dos dels ases que acull el Refugi del Ruc, a la província de Badajoz

Dos dels ases que acull el Refugi del Ruc, a la província de BadajozRtve Catalunya

COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

'El escarabajo verde', és el programa degà d'ecologia i medi ambient de La 2Cat de RTVE que dirigeix Dunia Ramiro.  

‘El escarabajo verde’ analitza a ‘L’herència dels humils’ la situació de les sis races autòctones de rucs d’Espanya, amenaçades per la pèrdua de la seva funció tradicional al camp i el descens de la seva cria. El programa visita iniciatives que treballen per garantir-ne la supervivència i preservar, alhora, el vincle històric entre aquests animals i els éssers humans.

A Bodonal de la Sierra, a Badajoz, l’equip coneix veïns que intenten mantenir viva la tradició de conviure amb els rucs. A prop d’allà, visita el refugi de Donkey Sanctuary, on acullen animals retirats de les seves antigues feines i els proporcionen atenció i cures.

Raúl Vita i el seu avi Gregorio posen amb el seu ruc a la devesa extremenya

Raúl Vita i el seu avi Gregorio posen amb el seu ruc a la devesa extremenyaRtve Catalunya

El reportatge també compta amb Javier Navas, professor de la Universitat de Còrdova i expert en la relació entre l’ase i els éssers humans, que ajuda a comprendre la importància històrica d’aquests animals i els canvis que n’han posat en risc la continuïtat.

El recorregut acaba al Centre de Selecció i Reproducció Animal de Badajoz, on es conserven diferents línies genètiques de la raça autòctona andalusa, una de les sis amenaçades. La preservació genètica i la reproducció són fonamentals per evitar que aquestes races desapareguin.

‘El escarabajo verde’ és el programa degà d’ecologia i medi ambient de La 2Cat i RTVE Play, dirigit per Dunia Ramiro.