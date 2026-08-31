La 2Cat firma el millor agost en 18 anys i marca màxim anual amb la programació pròpia
• La 2 a Catalunya assoleix un 3,4% de quota de pantalla, la més alta en un mes d’agost des del 2008
• 'L'informatiu' registra la quota d’audiència més alta en un mes d’agost dels darrers 22 anys
• 'L'any que vas néixer' lidera la programació de La 2Cat a l’agost amb un 5,0% de quota i 57.000 espectadors
La 2Cat tanca el mes d’agost consolidant la tendència de creixement dels darrers mesos i la seva aposta pels continguts en català. La 2 a Catalunya registra una quota mitjana del 3,4%, el seu millor resultat en un mes d’agost des del 2008, i arriba als 3.336.000 espectadors únics, l'equivalent al 42,4% de la població catalana.
A més de ser el millor agost dels últims 18 anys en quota de pantalla, la cadena aconsegueix la xifra més alta d’espectadors únics en aquest mes dels darrers dos anys.
La programació pròpia de La 2Cat aconsegueix el seu millor resultat de l'any sense l’impuls dels grans esdeveniments esportius
Durant l'agost, el conjunt de continguts en català de La 2Cat assoleix una quota mitjana del 2,3%, el millor resultat mensual del 2026 en programació convencional. La dada confirma la fortalesa de l’oferta pròpia més enllà de juny i juliol, dos mesos marcats per les retransmissions de la Copa del Món de la FIFA 2026.
Entre els majors creixements destaca 'L'any que vas néixer', que es converteix en el programa més vist i amb més acceptació de La 2Cat durant l'agost. Les seves quatre emissions aconsegueixen una mitjana de 57.000 espectadors i un 5,0% de quota de pantalla.
També destaca l’evolució de diversos espais de la cadena. 'Selftape', assoleix un 3,4% de quota, amb un increment d’1,9 punts; 'Calidoscopi', amb un 3,3% i una pujada d’1,5 punts, i 'Temps enrere', registra un 2,8% de share, 1,3 punts més.
'L'Informatiu' manté el lideratge i registra màxims històrics a l’agost
'L'Informatiu’ del migdia registra una mitjana del 15,7% de quota i 145.000 espectadors, i es manté com una de les emissions amb més seguiment de RTVE Catalunya. Pel que fa a 'L'Informatiu 2' obté una mitjana del 7,5% de quota i 86.000 espectadors. Per la seva banda. 'L'Informatiu Cap de Setmana', registra un 14,6% de share i 127.000 espectadors, la seva millor dada en programació convencional des del novembre del 2007.
El conjunt de les edicions de 'L'Informatiu' emeses a La 1, La 2 i Canal 24 Horas obté una quota mitjana del 13,2% i 127.000 espectadors.
Es tracta del registre més alt en un mes amb programació convencional des de l’agost del 2008, quan va assolir un 14,6%, i de la quota més elevada en un mes d’agost dels darrers divuit anys. A més, La 2Cat assoleix el nombre més alt d’espectadors per a aquest període des del 2009.
Un estiu que consolida el creixement de La 2Cat
Després dels extraordinaris resultats obtinguts durant el Mundial, les dades d'agost confirmen que el creixement de La 2Cat va més enllà dels grans esdeveniments esportius. La cadena registra el seu millor agost dels últims 18 anys, mentre que la programació pròpia aconsegueix el seu millor resultat anual en un context de programació convencional.
L'impuls dels continguts en català, el bon comportament dels programes i els rècords assolits pels informatius territorials reforcen la consolidació de La 2Cat dins del panorama audiovisual català.