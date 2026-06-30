El Benidorm Fest, premiado en los XXI galardones La Alcazaba

El Benidorm Fest ha sido premiado en la XXI edición de los galardones La Alcazaba. Este premio reconoce la extraordinaria contribución del certamen al impulso de la música y del talento emergente en nuestro país. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest, han sido los encargados de recoger el premio en una gala celebrada anoche en el Centro de exposiciones y congresos El Lienzo Norte de Ávila.

El festival musical ha recibido el Premio Especial del Jurado como Mejor Proyección Artística Musical “en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo del talento, su capacidad para generar oportunidades reales y su decisiva aportación al futuro de la música”.

Al recoger el galardón, María Eizaguirre ha mostrado su agradecimiento por este premio que reconoce el “papel crucial” que juega en estos momentos el Benidorm Fest. “Somos en estos momentos el motor de la industria musical, un acelerador de talento, donde los artistas pueden desarrollar su proyecto artístico. Nuestros socios, Spotify y Univisión, ayudan además a impulsar sus carreras con un apoyo sin precedentes”, ha destacado.

Por su parte, César Vallejo ha explicado que Benidorm Fest “quiere seguir siendo una oportunidad real para quienes sueñan con compartir su música con toda España. Ojalá este premio anime a muchos artistas y autores a dar el paso y presentar su candidatura. El próximo éxito puede estar esperando simplemente a ser escuchado”.

Entrega del galardón La Alcazaba al Benidorm Fest

El jurado de los premios La Alcazaba considera que Benidorm Fest se ha consolidado “como un escaparate de oportunidades para nuevos artistas, brindándoles la posibilidad de mostrar su trabajo ante una audiencia masiva y diversa”. Consideran que, gracias a este espacio, “muchos intérpretes han logrado conectar con el público, ampliar su proyección y dar los primeros pasos para construir una carrera sólida y duradera en la industria musical”.

“En un panorama en el que abrirse camino no siempre es sencillo, iniciativas como Benidorm Fest demuestran el valor de apostar por la creatividad, la diversidad y la renovación del talento. Dar visibilidad a artistas emergentes no solo enriquece la escena musical, sino que también contribuye a crear nuevos referentes y a fortalecer el vínculo entre los creadores y el público”, señala la organización de los galardones.

Este premio se suma al palmarés de premios recibidos por el Benidorm Fest desde su arranque en 2021, entre los que destacan un Premio Iris de la Crítica, un Premio Ondas, dos galardones del FesTVal de Vitoria, tres Premios Iris de la Academia de Televisión, el Premio Turismo Ciudad de Benidorm, el Premio Turismo de la Comunidad Valenciana, el Premio Especial Vocento al Posicionamiento de Marca, el Premio Diversia 2023 o el Premio Especial Aquí TV.