El Benidorm Fest, premiado en los XXI galardones La Alcazaba
- Recibe el Premio Especial del Jurado como Mejor Proyección Artística Musical
- En reconocimiento “a su compromiso con el desarrollo del talento, su capacidad para generar oportunidades reales y su decisiva aportación al futuro de la música”
- María Eizaguirre y César Vallejo han recogido el premio en una gala en el Centro de exposiciones y congresos El Lienzo Norte de Ávila
El Benidorm Fest ha sido premiado en la XXI edición de los galardones La Alcazaba. Este premio reconoce la extraordinaria contribución del certamen al impulso de la música y del talento emergente en nuestro país. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest, han sido los encargados de recoger el premio en una gala celebrada anoche en el Centro de exposiciones y congresos El Lienzo Norte de Ávila.
El festival musical ha recibido el Premio Especial del Jurado como Mejor Proyección Artística Musical “en reconocimiento a su compromiso con el desarrollo del talento, su capacidad para generar oportunidades reales y su decisiva aportación al futuro de la música”.
Al recoger el galardón, María Eizaguirre ha mostrado su agradecimiento por este premio que reconoce el “papel crucial” que juega en estos momentos el Benidorm Fest. “Somos en estos momentos el motor de la industria musical, un acelerador de talento, donde los artistas pueden desarrollar su proyecto artístico. Nuestros socios, Spotify y Univisión, ayudan además a impulsar sus carreras con un apoyo sin precedentes”, ha destacado.
Por su parte, César Vallejo ha explicado que Benidorm Fest “quiere seguir siendo una oportunidad real para quienes sueñan con compartir su música con toda España. Ojalá este premio anime a muchos artistas y autores a dar el paso y presentar su candidatura. El próximo éxito puede estar esperando simplemente a ser escuchado”.
El jurado de los premios La Alcazaba considera que Benidorm Fest se ha consolidado “como un escaparate de oportunidades para nuevos artistas, brindándoles la posibilidad de mostrar su trabajo ante una audiencia masiva y diversa”. Consideran que, gracias a este espacio, “muchos intérpretes han logrado conectar con el público, ampliar su proyección y dar los primeros pasos para construir una carrera sólida y duradera en la industria musical”.
“En un panorama en el que abrirse camino no siempre es sencillo, iniciativas como Benidorm Fest demuestran el valor de apostar por la creatividad, la diversidad y la renovación del talento. Dar visibilidad a artistas emergentes no solo enriquece la escena musical, sino que también contribuye a crear nuevos referentes y a fortalecer el vínculo entre los creadores y el público”, señala la organización de los galardones.
Este premio se suma al palmarés de premios recibidos por el Benidorm Fest desde su arranque en 2021, entre los que destacan un Premio Iris de la Crítica, un Premio Ondas, dos galardones del FesTVal de Vitoria, tres Premios Iris de la Academia de Televisión, el Premio Turismo Ciudad de Benidorm, el Premio Turismo de la Comunidad Valenciana, el Premio Especial Vocento al Posicionamiento de Marca, el Premio Diversia 2023 o el Premio Especial Aquí TV.
Galardones La Alcazaba
La gala ha contado con el presentador Luis Larrodera como maestro de ceremonias y la incorporación de Víctor Elías como director musical. En la categoría especial Cine y Televisión, en la que ha sido premiado el Benidorm Fest, también han sido galardonados ‘Zapeando’ como Mejor Programa de Entretenimiento; ‘Punto Nemo’ como Mejor Serie-thriller; ‘Torrente presidente’ como Mejor Película del Año; ‘Noticias Cuatro Fin de semana’ ha obtenido el premio Especial Comunicación. También han sido galardonados el actor Fernando Gil, Norma Ruiz, Eva Soriano, Alberto Chicote, Carlos Sobera o el grupo musical Hombres G, entre otros.
Nacidos con el propósito de distinguir a profesionales y referentes cuya contribución deja huella en el panorama audiovisual y artístico, estos premios centraron inicialmente su reconocimiento en embajadores abulenses. Con el paso de los años, y sin perder su esencia e identidad evolucionaron hasta convertirse, desde 2014, en unos premios de carácter nacional dedicados a quienes, con su trabajo, inspiran y enriquecen el panorama cultural.