Almudena Ariza, Fernando Ónega y Ebbaba Hameida, reconocidos en los Premios de Periodismo Ciudad de Don Benito

La segunda edición de los Premios de Periodismo Ciudad de Don Benito, celebrada en la localidad extremeña, ha distinguido a la corresponsal y reportera de RTVE Almudena Ariza con el Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística; a Fernando Ónega, reconocido a título póstumo con el Premio Honorífico Santiago Castelo, recogido por la directora del Canal 24 horas de RTVE, Cristina Ónega; y a Ebbaba Hameida, periodista de RTVE Noticias, que recibió el primer accésit del XXVII Premio Francisco Valdés por su cobertura sobre Torre Pacheco.

Almudena Ariza: el valor del periodismo sigue estando en las personas Durante el acto, conducido por la periodista Soledad Gómez, Almudena Ariza defendió la importancia del criterio profesional. La periodista subrayó que, aunque la tecnología supone un apoyo para la profesión, “el valor del periodismo sigue estando en las personas” y en la capacidad de verificar datos y contrastar fuentes. La alcaldesa de Don Benito destacó durante su intervención la importancia de un periodismo “al pie de la noticia” y agradeció la labor de quienes mantienen el rigor como brújula informativa.

Premio Honorífico a Fernando Ónega El certamen también reconoció, a título póstumo, la figura de Fernando Ónega, al que se concedió el Premio Honorífico Santiago Castelo. El galardón fue recogido por su hija, la también periodista y directora del Canal 24 horas de RTVE, Cristina Ónega. Con este reconocimiento, los Premios de Periodismo Ciudad de Don Benito pusieron en valor la trayectoria de uno de los grandes nombres del periodismo español y su contribución a la comunicación pública durante décadas.