La periodista de TVE Almudena Ariza recibe el premio Ramón Rubial a la Comunicación

La periodista de TVE Almudena Ariza ha sido galardonada con el premio Ramón Rubial a la Comunicación. En la gala de entrega, celebrada en San Sebastián, el jurado ha destacado "su firme compromiso con la información veraz y responsable". En su discurso de agradecimiento, ha reivindicado que Ramón Rubial fue uno de los pioneros en la lucha por los derechos y las oportunidades.

"Estudié periodismo en una universidad pública, aprendí idiomas en escuelas públicas, he desarrollado toda mi carrera en una televisión pública. No soy fruto de un privilegio. Soy fruto del esfuerzo personal y del progreso. Fruto de un país que permite que el origen de una persona no marque inexorablemente su destino", ha expresado al recoger el galardón. Además, Almudena Ariza ha pedido "seguir defendiendo que nadie tenga que renunciar a su sueño por el lugar o la familia en que nace". Junto a la periodista han sido galardonados los sindicatos UGT y CCOO, que han estado representados por sus líderes Pepe Álvarez y Unai Sordo.

Pepe Álvarez (UGT) ha remarcado la necesidad de defender la libertad y la democracia "desde la igualdad" porque sin ella, según ha advertido, las primeras no son reales ni efectivas, en una intervención al recoger el galardón en la que ha valorado el legado de figuras como Eduardo López Albizu 'Lalo', padre del portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, o el histórico dirigente sindical Nicolás Redondo.

Por su parte, Unai Sordo (CCOO) ha defendido la democracia "no sólo como sistema de elección formalista" sino, sobre todo, como conjunto de "derechos colectivos e igualdad de oportunidades", y ha agregado que, pese a las incertidumbres sociales actuales, biografías de resistencia y lucha como la de Ramón Rubial no dejan ahora "derecho al pesimismo".

"Hay una mayoría social dispuesta a resistir y ganar al populismo y la derecha" El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que "hay una mayoría social dispuesta a resistir y ganar frente al fascismo", y a defender la justicia social ante "el populismo" y "la ola reaccionaria que recorre Europa" de la mano de la derecha y ultraderecha. En su intervención, el líder de los socialistas vascos ha señalado que "es el momento de reivindicar el papel del progresismo, las políticas de izquierda y los esfuerzos por mejorar la vida de las personas, y de luchar por la justicia social". Según ha dicho, como hizo el histórico dirigente socialista Ramón Rubial, "en su lucha por los derechos de todos y todas, contra la dictadura y por una transición que devolviera las libertades a este país", el socialismo actual tampoco "se cansará" de hacerlo.