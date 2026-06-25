La 2 y el Canal 24 horas emiten un especial de 'La Noche en 24 horas' por los terremotos en Venezuela

RTVE sigue informando al minuto del doble terremoto que esta pasada madrugada azotó Venezuela y que ya ha causado más de 160 víctimas mortales y más de 1.000 heridos. Esta noche, La 2 y el Canal 24 horas modifican su programación para ofrecer en directo un especial de ‘La Noche en 24 horas’ que dará cuenta de todo lo ocurrido y seguirá pendiente de la última hora.

Xabier Fortes y Marina Ribel estarán al frente de este especial, que se emitirá desde las 22:30 horas hasta la 01:00. Contará con conexiones y señales en directo desde todos los puntos de interés y entrevistas a expertos, autoridades y ciudadanos.

Además, a partir de la 01:30 horas, La 1 conectará con la señal en directo del Canal 24 horas, que seguirá informando sobre las consecuencias del mayor seísmo que ha sufrido Venezuela desde hace más de un siglo.

Un despliegue informativo en la línea de los esfuerzos que realiza RTVE ante los grandes acontecimientos y crisis nacionales e internacionales. Desde la pasada madrugada, el Canal 24 horas está ofreciendo información ininterrumpida en directo sobre los terremotos. Un seguimiento que se ha extendido también a los Telediarios, los programas de actualidad, informativos y boletines de RNE, el portal RTVE Noticias y las redes sociales de la Corporación.