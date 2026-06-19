Els millors programes pel cap de setmana a La 2Cat
- Aquest dissabte Gemma Ubasart visita 'Aquí parlem' i diumenge, 'Noms propis' i 'I ara què?'
- A més, dos partits del Mundial de futbol, inclòs l'Espanya - Aràbia Saudí, en català
- Dissabte 20 i diumenge 21 de juny a La 2Cat, i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquest cap de setmana, La 2Cat porta una programació diversa. Dissabte, 'Aquí parlem' rep la Gemma Ubasart, i a la tarda Païssos Baixos – Suècia. Diumenge, 'Noms propis' convida l'advocada de família Susanna Antequera i, a la tarda, Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudí. A més, la nit del diumenge Berto Romero i Manu Guix sorprenen Sílvia Abril a l''I ara què?'.
Dissabte: actualitat política i futbol
Aquesta setmana, Lluís Falgàs, director i presentador d''Aquí parlem', entrevista l'exconsellera de Justícia Gemma Ubasart. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.
12:50 h a La 2Cat
Aquest dissabte La 2Cat emetrà, en català, el partit del Mundial de futbol entre Païssos Baixos i Suècia, narrat per Joan Carles García i amb els comentaris tècnics de Lluís Carreras, a partir de les 19h.
18:50 h a La 2Cat
Diumenge: Entrevistes, entreteniment i més futbol
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista l'advocada de família Susanna Antequera, una dona que entén el dret com una eina de justícia social i de protecció dels més vulnerables. És una de les veus jurídiques més influents del país i parlarà de justícia, divorcis, maternitat i de posar les persones al centre.
15:00 h a La 2Cat
Aquest diumenge La 2Cat emetrà, en català, el partit del Mundial de futbol entre Espanya i Aràbia Saudí, narrat per Albert Font i amb els comentaris tècnics d'Olga García. El partit començarà a les 18h i la prèvia al plató a les 17:20h, amb Gemma Nierga, Marc Brau, Sergi Mas i amb l'imitador Edu Mutante i amb la convidada Carme Barceló.
17:20 h a La 2Cat
A la nit, a 'I ara què?', Sílvia Abril rep la visita de Berto Romero per parlar amb humor del seu triangle amb l'Andreu Buenafuente, amb trucada sorpresa inclosa. Entre reflexions sobre l'humor en temps difícils i maneres de desconnectar, Manu Guix apareix per posar música a un número de claqué.
22:30 h a La 2Cat