RTVE ofrece este sábado el final de 'Denominación de origen', la docuserie que muestra el lado más humano de la Selección
- El estreno lideró su franja el pasado domingo con 975.000 espectadores, un 9,1% de cuota y 4.5 millones de espectadores únicos
- Este sábado 20 de junio a las 22:00 horas en La 1 y RTVE Play
En la víspera del segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026, RTVE estrena los episodios 3 y 4 de ‘Denominación de origen. La forja de un sueño’, la docuserie que descubre la faceta más humana de un grupo de futbolistas único. Sus trayectorias, sus miedos, momentos clave en su vida y las historias que suceden de puertas para adentro en La Roja engancharon a 975.000 espectadores el pasado lunes en el estreno, que fue líder de su franja.
La docuserie logró un 9,1% de cuota y fue también lo más contactado de su franja con 4.5 millones de espectadores únicos y lideró entre la audiencia de 4 a 12 años (16,4%), de 13 a 24 (14,9%), de 25 a 44 (15%) y de 45 a 64 años (10%).
Capítulo 3
¿Por qué Pedri no es hoy jugador del Real Madrid? ¿Cómo es el pueblo de España del que han salido tres campeones internacionales? El capítulo recorre el ascenso a los cielos y el descenso a los infiernos de Lamine Yamal y descubre la España de los abuelos y de las madres coraje, figuras clave en el éxito de nuestra Selección.
Capítulo 4
El último capítulo revive la final de la Eurocopa de 2024 desde un lugar desconocido hasta ahora; Invita a la audiencia a mirarla con los ojos de Rodri, un tipo normal, que también es Balón de Oro. El espectador sufrirá desde la posición de Zubimendi, quien estaba llamado a no participar, gritará con Oyarzábal, que casi se rompe una rodilla por tocar la gloria. Y llorará con Laporte, quien con la copa en alto terminó de sellar el mejor recuerdo que un padre y un hijo pueden construir.