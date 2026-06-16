RTVE ofrece este sábado el final de 'Denominación de origen', la docuserie que muestra el lado más humano de la Selección

En la víspera del segundo partido de la Selección Española en el Mundial 2026, RTVE estrena los episodios 3 y 4 de ‘Denominación de origen. La forja de un sueño’, la docuserie que descubre la faceta más humana de un grupo de futbolistas único. Sus trayectorias, sus miedos, momentos clave en su vida y las historias que suceden de puertas para adentro en La Roja engancharon a 975.000 espectadores el pasado lunes en el estreno, que fue líder de su franja.

La docuserie logró un 9,1% de cuota y fue también lo más contactado de su franja con 4.5 millones de espectadores únicos y lideró entre la audiencia de 4 a 12 años (16,4%), de 13 a 24 (14,9%), de 25 a 44 (15%) y de 45 a 64 años (10%).

Capítulo 3 ¿Por qué Pedri no es hoy jugador del Real Madrid? ¿Cómo es el pueblo de España del que han salido tres campeones internacionales? El capítulo recorre el ascenso a los cielos y el descenso a los infiernos de Lamine Yamal y descubre la España de los abuelos y de las madres coraje, figuras clave en el éxito de nuestra Selección.