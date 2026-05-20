Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 19 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 19 de mayo fue la siguiente:

13 - 1 - 48 - 6 - 28 - 29. Complementario: 9. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.679.284 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Chinchón (Madrid).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 2.025.301,64 Segunda (5 + complementario) 2 82.575,38 Tercera (4) 91 907,42 Cuarta (4) 5.008 24,73

Quinta (3) 94.981 4,00 Reintegro 533.896

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