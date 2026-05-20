Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 19 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 19 de mayo fue la siguiente:
13 - 1 - 48 - 6 - 28 - 29. Complementario: 9. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.679.284 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Chinchón (Madrid).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|2.025.301,64
|Segunda (5 + complementario)
|2
|82.575,38
|Tercera (4)
|91
|907,42
|Cuarta (4)
|5.008
| 24,73
|Quinta (3)
|94.981
|4,00
|Reintegro
| 533.896
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
12 - 20 - 45 - 38 - 2 Estrellas: 5 - 2
Con una recaudación de 44.929.255,80 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 105.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en O Pino (A Coruña).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|3
|195.442,26
|TERCERA (5+0)
|9
| 15.226,03
|CUARTA (4+2)
|23
|1.765,38
|QUINTA (4+1)
|414
|180,67
|SEXTA (3+2)
|1.359
|58,18
|SEPTIMA (4+0)
| 984
|56,47
|OCTAVA (2+2)
|22.052
|12,60
|NOVENA (3+1)
|22.838
|13,57
|DECIMA (3+0)
|47.072
|12,26
|UNDECIMA (1+2)
|137.523
|5,08
|DUODECIMA (2+1)
|369.066
|5,96
|DECIMOTERCERA (2+0)
|748.811
|4,73
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.