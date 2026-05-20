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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 19 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 19/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 19/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 19 de mayo fue la siguiente:

13 - 1 - 48 - 6 - 28 - 29. Complementario: 9. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.679.284 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Chinchón (Madrid).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1 2.025.301,64
Segunda (5 + complementario) 2 82.575,38
Tercera (4) 91 907,42
Cuarta (4) 5.008 24,73
Quinta (3) 94.981 4,00
Reintegro 533.896
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

12 - 20 - 45 - 38 - 2 Estrellas: 5 - 2

Con una recaudación de 44.929.255,80 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 105.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en O Pino (A Coruña).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 3 195.442,26
TERCERA (5+0) 9 15.226,03
CUARTA (4+2) 23 1.765,38
QUINTA (4+1) 414 180,67
SEXTA (3+2) 1.359 58,18
SEPTIMA (4+0) 984
 56,47
OCTAVA (2+2) 22.052 12,60
NOVENA (3+1) 22.838 13,57
DECIMA (3+0) 47.072 12,26
UNDECIMA (1+2) 137.523 5,08
DUODECIMA (2+1) 369.066 5,96
DECIMOTERCERA (2+0) 748.811 4,73

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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