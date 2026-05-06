Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 5 de mayo
- Sigue todos los sorteos de Loterías en RTVE.es
- Toda la información sobre Bonoloto en RTVE.es
- Toda la información sobre Euromillones en RTVE.es
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 5 de mayo fue la siguiente:
42 - 41 - 10 - 44 - 23 - 47. Complementario: 4. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.687.703,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Marbella (Málaga).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|1
|1.558.113,34
|Segunda (5 + complementario)
|1
|166.823,72
|Tercera (4)
|82
|1.017,22
|Cuarta (4)
|5.415
| 23,11
|Quinta (3)
|93.837
|4,00
|Reintegro
| 537.789
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
4 - 8 - 3 - 31 - 20 Estrellas: 6 - 8
Con una recaudación de 40.394.030,60 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 62.000.000 euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Oviedo (Asturias).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|4
|131.785,52
|TERCERA (5+0)
|6
| 20.533,63
|CUARTA (4+2)
|43
|892,43
|QUINTA (4+1)
|839
|84,25
|SEXTA (3+2)
|1.607
|46,50
|SEPTIMA (4+0)
| 1.525
|34,43
|OCTAVA (2+2)
|21.603
|12,15
|NOVENA (3+1)
|31.857
|9,19
|DECIMA (3+0)
|66.559
|8,19
|UNDECIMA (1+2)
|108.130
|6,11
|DUODECIMA (2+1)
|421.221
|4,94
|DECIMOTERCERA (2+0)
|894.639
|3,75
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.