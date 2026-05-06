Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 5 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 5 de mayo fue la siguiente:

42 - 41 - 10 - 44 - 23 - 47. Complementario: 4. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.687.703,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Marbella (Málaga).

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 1 1.558.113,34 Segunda (5 + complementario) 1 166.823,72 Tercera (4) 82 1.017,22 Cuarta (4) 5.415 23,11

Quinta (3) 93.837 4,00 Reintegro 537.789

0,50