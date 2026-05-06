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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 5 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 05/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 05/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 5 de mayo fue la siguiente:

42 - 41 - 10 - 44 - 23 - 47. Complementario: 4. Reintegro: 9. Con una recaudación de 2.687.703,50 euros, ha habido un acertante de primera categoría, boleto validado en Marbella (Málaga).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 1 1.558.113,34
Segunda (5 + complementario) 1 166.823,72
Tercera (4) 82 1.017,22
Cuarta (4) 5.415 23,11
Quinta (3) 93.837 4,00
Reintegro 537.789
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

4 - 8 - 3 - 31 - 20 Estrellas: 6 - 8

Con una recaudación de 40.394.030,60 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 62.000.000 euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Oviedo (Asturias).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 4 131.785,52
TERCERA (5+0) 6 20.533,63
CUARTA (4+2) 43 892,43
QUINTA (4+1) 839 84,25
SEXTA (3+2) 1.607 46,50
SEPTIMA (4+0) 1.525
 34,43
OCTAVA (2+2) 21.603 12,15
NOVENA (3+1) 31.857 9,19
DECIMA (3+0) 66.559 8,19
UNDECIMA (1+2) 108.130 6,11
DUODECIMA (2+1) 421.221 4,94
DECIMOTERCERA (2+0) 894.639 3,75

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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