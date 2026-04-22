Pedro Almodóvar i Carme Elias emocionen en una edició especial dels Premis RNE Sant Jordi 2026
- Els guardons van reconèixer els títols 'Los domingos', 'Sorda' i 'La cena' i les actrius Karla Sofía Gascón i Nora Navas i l'actor Álvaro Cervantes
- La 2, La 2Cat y Ràdio 4 van emetre en directe la gala, celebrada al Teatre Lliure de Barcelona, i està disponible a RTVE Play
La 70a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografía es va celebrar ahir amb moments especialment emotius i el reconeixement a dues trajectòries clau del cinema, en una gala que també va posar en valor els 50 anys de Ràdio 4. Una cita que va brillar de forma especial, amb grans estrelles de la indústria a nivell nacional i internacional: Pedro Almodóvar, Alauda Ruiz de Azúa, Karla Sofía Gascón, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Eva Libertad i Carme Elías van ser alguns dels noms propis de la cerimònia.
Gemma Nierga i Sílvia Abril van conduir la gala, dirigida per María Eizaguirre, amb guió de Juan Luis Iborra i Alberto Maeso. Va comptar amb l'assistència de la consellera de RTVE Marta Ribas; el director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo; el director de La 2Cat, Oriol Nolis; el director de RNE, Roberto Santamaría; i la directora de Ràdio 4, Sonia Urbano.
La música va anar a càrrec d'algunes de les figures més destacades del Benidorm Fest 2026: Izan Llunas, amb una versió de 'Piensa en mí'; ASHA, que al costat de Tony Grox & LUCYCALYS i el guitarrista Pelu Monje va oferir una versió molt especial de 'Turista'; i els mateixos guanyadors del Benidorm Fest, que van tancar aquesta gala de cinema amb el seu èxit 'T'AMARÉ'. La cita va comptar també amb l'actuació d'In Extremis, experts en efectes especials en cinema.
Premis RNE Sant Jordi 2026
La directora Eva Libertad va ser la primera en recollir el premi a Millor Òpera Prima per 'Sorda', al costat de la productora Miriam Porté, i el va dedicar "a totes aquelles dones sordes que em van obrir el seu cor i van compartir les seves vivències perquè jo pogués explicar la història d'Ángela. Dones que intenten procurar-se una vida digna i agermanada en un món que moltes vegades és hostil per a elles i que la majoria de vegades no les coneix". I es va emocionar en explicar que "a Múrcia, que és la meva terra i el lloc on vam filmar la pel·lícula, l'Asamblea General, arran de 'Sorda', ha aprovat per primera vegada un protocol per a dones sordes durant el part en els hospitals, que és una cosa que m'emociona moltíssim: primer perquè millorarà la vida de tantíssimes dones i perquè també és una prova del poder transformador del cinema".
Álvaro Cervantes va recollir el premi com a Millor Actor: "Sorda' m'està donant moltíssimes coses, i dubto que em torni a passar una cosa així amb una pel·lícula, està sent increïble el viatge", ha explicat, i va voler dedicar-ho "a aquest equip meravellós murcià-català que va posar tot el seu cor i tota la seva sensibilitat". Nora Navas va donar les gràcies a RNE i Ràdio 4 per considerar-la mereixedora del premi a Millor Actriu, que va dedicar "a totes les dones, i també homes, que durant aquest temps han vingut a dir-me que 'jo sóc Eva', perquè tots som incongruents, tots som valents, però som temorosos, tots sabem cap a on va la vida, tots ens perdem, tenim por i som iguals".
Alauda Ruiz de Azúa, directora de la guardonada com a Millor Pel·lícula, 'Los domingos', va explicar que "si 'Los domingos' ha pogut créixer i viatjar ha estat gràcies a tots aquells espectadors que van anar a veure-la. Volia donar-los les gràcies pel seu temps, pel seu sa allunyament a allò literal i fins i tot per assumir el risc de tenir una opinió pròpia sobre la pel·lícula".
La ovació més gran se la va endur Pedro Almodóvar en recollir el Premi d'Honor. Amb el públic en peu, el director manxec va recordar: "Vaig començar a veure cinema molt aviat i des d'aquell moment vaig dedicar-me a fer pel·lícules". "Per a mi, fer cinema sempre va ser una passió, que no ha fet sinó créixer amb el temps. No concebo la meva vida sense fer pel·lícules i tampoc concebo el meu futur sense elles. He tingut molta sort en els 46 anys que vaig dedicar-me a aquesta professió. He tingut molts més èxits i molts més premis dels que hauria pogut somiar. La meva ambició era fer pel·lícules que es projectessin en una pantalla de cinema, tota la resta ha estat un gran regal que tinc que compartir amb totes les persones amb les quals he treballat", va explicar.
El segon gran aplaudiment de la nit se'l va emportar l'actriu Carme Elías, que va pujar a l'escenari a recollir la seva Menció Especial: "Vull donar les gràcies per aquest premi que recull tota una vida dedicada a aquesta professió nostra, a la interpretació. Moltes gràcies a tots els que m'heu ajudat, els que m'heu acompanyat i ensenyat".
El premi a Millor Trajectòria Internacional va ser per a l'actriu Karla Sofía Gascón, protagonista d''Emilia Pérez', Millor Pel·lícula Internacional l'any passat. Sobre la seva trajectòria va destacar: "Vull dedicar aquest premi a tantíssims actors que lluitem tots els dies. Que la gent es creu que només és això, però no, és lluitar tots els dies per sortir endavant, per fer el que més ens agrada i per fer la nostra feina amb tot l'amor i tot l'afecte". "Em quedo amb la rosa, amb aquest guanyar a l'odi i a aquesta maldat que està entre nosaltres", va concloure.
El Premi a la Indústria va recaure en Blanca Aysa, fundador de Pla B, una de les primeres agències de representació de directors de fotografia a Espanya. "Volia agrair a RNE per atorgar-me aquest premi i sobretot pel reconeixement a la tasca dels directors de fotografia que gairebé sempre som invisibles". "Una de les coses que més m'il·lusiona és descobrir i que es deixin descobrir joves talents", va afegir.
El premi per a la pel·lícula 'La cena', reconegut amb la Rosa de Sant Jordi, el van recollir el productor Cristóbal García Ortiz, el guionista Joaquín Oristrell i l'actriu Carme Balagué. García Ortiz va reconèixer que els feia molta il·lusió que el premi l'entregués el públic: "El públic potser és el més bonic que ens ha donat 'La cena'". La Rosa de Sant Jordi a la Millor Pel·lícula Internacional, 'Flow', la van recollir Jaume Ripoll de Filmin i Juan Framis d'Adso Films. Ripoll va agrair al públic que ha vist la pel·lícula: "A la gent que fa possible que pel·lícules com aquesta existeixin i que distribuïdores independents continuem portant aquest tipus de cinema a les sales i a les plataformes".
L'actriu Julia Mascort va recollir els premis a Millor Actor i Actriu Internacional en nom de Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. I el distribuïdor Ángel Larroca va recollir el premi a Millor Pel·lícula Internacional per 'La vida de Chuck'.