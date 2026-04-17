Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 16 de abril

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 16 de abril fue la siguiente:

10 - 48 - 41 - 15 - 5 - 1 Complementario: 46. Reintegro: 5.

Con una recaudación de 2.885.579,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 0 0,00 Tercera (5) 114 2.301,83 Cuarta (4) 5.758

22,79 Quinta (3) 105.954 4,00 Reintegro 579.963 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 10 - 9 - 36 - 43 - 42 - 16. Complementario: 31. Reintegro: 8. Joker: 5121352 Con una recaudación de 10.398.428 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 5.200.000.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 4 51.252,31 3ª categoría (5) 130 2.891,16 4ª categoría (4) 7.883

69,35 5ª categoría (3) 157.809 8,00 Reintegro 1.074.614

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 5121352 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 512135-/ -121352 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 51213-- / --21352 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 5121--- / ---1352 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 512---- / ----352 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 51----- / -----52 5,00 7ª (primera o última cifra) 5------ / ------2 1,00