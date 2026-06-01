Quiniela y Quinigol del domingo 31 de mayo

Los resultados de la Quiniela del domingo 31 de mayo han sido los siguientes:

1 - X - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 11.

Con una recaudación de 2.126.019,75 euros, ha habido 14 boletos acertantes de pleno al quince.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 66.632 euros: ha habido 3.125 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 11,73 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 14 46.705,81 14 aciertos 207 1.643,30 13 aciertos 3.531 45,16 12 aciertos 27.520 5,79 11 aciertos 124.339 1,28 10 aciertos 335.467 0,00