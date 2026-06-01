Quiniela y Quinigol del domingo 31 de mayo
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Los resultados de la Quiniela del domingo 31 de mayo han sido los siguientes:
1 - X - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 11.
Con una recaudación de 2.126.019,75 euros, ha habido 14 boletos acertantes de pleno al quince.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 66.632 euros: ha habido 3.125 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 11,73 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|14
|46.705,81
|14 aciertos
|207
|1.643,30
|13 aciertos
|3.531
|45,16
|12 aciertos
|27.520
|5,79
|11 aciertos
|124.339
|1,28
|10 aciertos
|335.467
|0,00
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 CASTELLÓN 2 EIBAR 1 21
2 DEPORTIVO 1 LAS PALMAS 2 12
3 GRANADA 1 SPORTING 2 12
4 ALMERÍA 1 VALLADOLID 0 10
5 ZARAGOZA 0 MÁLAGA 2 02
6 PSG 1 ARSENAL 1 11
La recaudación fue de 170.503 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 395.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|20
|767,26
|4 aciertos
|558
|24,44
|3 aciertos
|5.722
|2,38
|2 aciertos
|26.458
|1,29
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.