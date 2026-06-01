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RTVE Loterías

Quiniela y Quinigol del domingo 31 de mayo

La Quiniela en RTVE.es
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Los resultados de la Quiniela del domingo 31 de mayo han sido los siguientes:

1 - X - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - X - 2 - 1 - 1 - 1 - 1. Pleno al quince: 11.

Con una recaudación de 2.126.019,75 euros, ha habido 14 boletos acertantes de pleno al quince.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 66.632 euros: ha habido 3.125 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 11,73 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Pleno al quince 14 46.705,81
14 aciertos 207 1.643,30
13 aciertos 3.531 45,16
12 aciertos 27.520 5,79
11 aciertos 124.339 1,28
10 aciertos 335.467 0,00

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 CASTELLÓN 2 EIBAR 1 21

2 DEPORTIVO 1 LAS PALMAS 2 12

3 GRANADA 1 SPORTING 2 12

4 ALMERÍA 1 VALLADOLID 0 10

5 ZARAGOZA 0 MÁLAGA 2 02

6 PSG 1 ARSENAL 1 11

La recaudación fue de 170.503 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 395.000 euros.

Reparto de premios
Categoría Acertantes Premio unitario
6 aciertos 0 BOTE
5 aciertos 20 767,26
4 aciertos 558 24,44
3 aciertos 5.722 2,38
2 aciertos 26.458 1,29

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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