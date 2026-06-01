Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 31 de mayo
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La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 31 de mayo fue la siguiente:
26 - 18 - 16 - 23 - 14 - 11. Reintegro: 2. Caballo ganador cuarta carrera: 11.
Con una recaudación de 98.733 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.590.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|1ª (6 números + caballo ganador)
|0
|BOTE
|2ª (6 números)
|0
|BOTE
|3ª (5 números + caballo ganador)
|1
|2.961,99
|4ª (5 números)
|15
|263,29
|5ª (4 números + caballo ganador)
|36
|54,85
|6ª (4 números)
|620
|6,37
|7ª (3 números + caballo ganador)
|381
|10,37
|Reintegro
|9.557
|1,00
Quíntuple plus
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Quíntuple Plus fue la siguiente:
Primera carrera: 2 Segunda carrera: 7 Tercera carrera: 8 Cuarta carrera: 11 Quinta carrera: Primero: 5 Segundo: 8.
Con una recaudación de 15.336 euros, no ha habido boletos acertantes de Categoría Especial, generándose un plusbote de 25.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (1 solo resguardo de 1ª categoría)
|0
|PLUSBOTE
|1ª (5 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|0
|BOTE
|2ª (5 caballos ganadores)
|6
|214,70
|3ª (4 caballos gan. + 2º de 5ª carrera)
|4
|214,70
|4ª (4 caballos ganadores)
|145
|7,40
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.