Sorteo de Lototurf y Quíntuple Plus del domingo 31 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo de Lototurf de ayer domingo 31 de mayo fue la siguiente:

26 - 18 - 16 - 23 - 14 - 11. Reintegro: 2. Caballo ganador cuarta carrera: 11.

Con una recaudación de 98.733 euros, no ha habido ningún acertante de primera categoría (6 números + caballo ganador), de modo que el bote generado para el próximo sorteo podría otorgar a un único acertante 1.590.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (6 números + caballo ganador) 0 BOTE 2ª (6 números) 0 BOTE 3ª (5 números + caballo ganador) 1 2.961,99 4ª (5 números) 15 263,29 5ª (4 números + caballo ganador) 36 54,85 6ª (4 números) 620 6,37 7ª (3 números + caballo ganador) 381 10,37 Reintegro 9.557 1,00