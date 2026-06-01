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Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de mayo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: 31/05/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y El Gordo de la Primitiva del 31/05/2026
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La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 31 de mayo fue la siguiente:

52 - 45 - 28 - 29 - 41. Número clave (reintegro): 4.

Con una recaudación de 3.751.917 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 8.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
1ª (5+1) 0 BOTE
2ª (5+0) 1 171.232,35
3ª (4+1) 12 2.594,43
4ª (4+0) 145 250,50
5ª (3+1) 768 54,05
6ª (3+0) 6.673 20,22
7ª (2+1) 12.727 8,15
8ª (2+0) 114.685 3,00
Reintegro (0+1) 253.451 1,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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