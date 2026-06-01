Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 31 de mayo

La combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva de ayer domingo 31 de mayo fue la siguiente:

52 - 45 - 28 - 29 - 41. Número clave (reintegro): 4.

Con una recaudación de 3.751.917 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 8.500.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario 1ª (5+1) 0 BOTE 2ª (5+0) 1 171.232,35 3ª (4+1) 12 2.594,43 4ª (4+0) 145 250,50 5ª (3+1) 768 54,05 6ª (3+0) 6.673 20,22 7ª (2+1) 12.727 8,15 8ª (2+0) 114.685 3,00 Reintegro (0+1) 253.451 1,50

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