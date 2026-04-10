RTVE es bolca amb la 73a edició del Trofeu Conde de Godó
- Tota l'emoció del tennis amb Arseni Pérez i Eva Aguilera i els comentaris tècnics de Tomàs Carbonell i Albert Portas
- Del 13 al 19 d'abril, a Teledeporte, RNE, La 1 i RTVE Play
El Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Conde de Godó es juga un any més a RTVE. Una cita amb el millor tennis ATP, que tindrà lloc del 13 al 19 d'abril a les pistes del Reial Club de Tennis Barcelona.
Hi participaran sis jugadors que formen part del top 10 mundial, encapçalats per Carlos Alcaraz (3), que va guanyar el torneig el 2022 i 2023, seguit per Lorenzo Musetti (5), Alex de Miñaur (6) i Felix Auger-Aliassime (7). Així com el guanyador de 2024 Casper Ruud (12) i els espanyols Alejandro Davidovich, Jaume Munar i Rafael Jodar. Alcaraz s'estrenarà dimarts a les 16:00h.
El millor tennis, en directe
Un equip d'uns 80 professionals acostarà a l'espectador tota l'emoció del torneig. Teledeporte emetrà un total de 23 partits del Torneig Comte de Godó amb la narració en directe dels partits dels periodistes Arseni Pérez i Eva Aguilera, acompanyats dels comentaristes tècnics Tomàs Carbonell i Albert Portas. La realització anirà a càrrec d'Alfonso Rodríguez i Jordi Renú, amb producció de Javier González.
S'emetran tots els partits de la pista Rafa Nadal (la pista central). De dilluns a divendres s'oferiran quatre partits diaris a partir de les 11:00h, el dissabte les dues semifinals a partir de les 13:30h i la final el diumenge a les 13:00h. Com a novetat aquest any hi haurà una sessió nocturna el dijous a les 19:30h. També s'oferirà una semifinal i la final de dobles. A través de RTVE Play es podran veure els partits de la pista central, els de la pista Andrés Gimeno (pista 1) i la segona semifinal i la final de dobles.
El torneig des de dins
Teledeporte emetrà una emissió especial des de les 14:30h fins al final de la jornada, conduït per Montse Busquets, amb edició de Mario Ojuel, que oferirà l'actualitat del torneig i entrevistes als protagonistes de la jornada. Comptarà amb connexions des de diferents punts del recinte (Hospitality, Fan zone, peu de pista...) en què Mercedes González, Albert Castillo i Nuria Godoy informaran de tot el que passi durant el torneig.
Un desplegament tècnic al servei de l'espectacle
L'operatiu disposarà de dues unitats mòbils per oferir el senyal internacional i el senyal personalitzat. La producció inclourà 10 càmeres, una grua, tres minicàmeres (dues a la xarxa i una a la zona d'espera de jugadors) i el cap de setmana s'hi afegirà un dron que captarà imatges espectaculars de les instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona i de la ciutat de Barcelona. A més, el set de presentadors comptarà amb quatre càmeres, dues de radiofreqüència que es mouran per tot el recinte.
També s'informarà de l'última hora de la competició en les diferents edicions del Telediario i de L'Informatiu. RNE dedicarà els seus espais informatius i esportius a l'actualitat del torneig. A més, Ràdio 4 se sumarà al Godó amb el programa 'Més que esport' realitzat des de l'estand de RTVE, dimarts 14 d'abril a les 13:00h.