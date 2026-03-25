Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 24 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 24 de marzo fue la siguiente:

30 - 6 - 22 - 10 - 39 - 41. Complementario: 4. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.181.243,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 2 68.985,56 Tercera (4) 52 1.326,65 Cuarta (4) 3.868 26,75

Quinta (3) 72.926 4,00 Reintegro 434.740

0,50