Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 24 de marzo
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 24 de marzo fue la siguiente:
30 - 6 - 22 - 10 - 39 - 41. Complementario: 4. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.181.243,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|68.985,56
|Tercera (4)
|52
|1.326,65
|Cuarta (4)
|3.868
| 26,75
|Quinta (3)
|72.926
|4,00
|Reintegro
| 434.740
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
8 - 27 - 16 - 12 - 17 Estrellas: 3 - 1
Con una recaudación de 39.740.397,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 63 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Girona.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|12
|42.063,79
|TERCERA (5+0)
|16
| 7.373,25
|CUARTA (4+2)
|52
|706,64
|QUINTA (4+1)
|842
|80,39
|SEXTA (3+2)
|1.906
|37,54
|SEPTIMA (4+0)
| 1.621
|31,02
|OCTAVA (2+2)
|25.081
|10,02
|NOVENA (3+1)
|30.247
|9,27
|DECIMA (3+0)
|59.222
|8,71
|UNDECIMA (1+2)
|125.629
|5,03
|DUODECIMA (2+1)
|395.936
|5,03
|DECIMOTERCERA (2+0)
|813.883
|3,94
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.