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Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 24 de marzo

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 24/03/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 24/03/2026
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 24 de marzo fue la siguiente:

30 - 6 - 22 - 10 - 39 - 41. Complementario: 4. Reintegro: 3. Con una recaudación de 2.181.243,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 600.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 2 68.985,56
Tercera (4) 52 1.326,65
Cuarta (4) 3.868 26,75
Quinta (3) 72.926 4,00
Reintegro 434.740
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

8 - 27 - 16 - 12 - 17 Estrellas: 3 - 1

Con una recaudación de 39.740.397,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 63 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Girona.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 12 42.063,79
TERCERA (5+0) 16 7.373,25
CUARTA (4+2) 52 706,64
QUINTA (4+1) 842 80,39
SEXTA (3+2) 1.906 37,54
SEPTIMA (4+0) 1.621
 31,02
OCTAVA (2+2) 25.081 10,02
NOVENA (3+1) 30.247 9,27
DECIMA (3+0) 59.222 8,71
UNDECIMA (1+2) 125.629 5,03
DUODECIMA (2+1) 395.936 5,03
DECIMOTERCERA (2+0) 813.883 3,94

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

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