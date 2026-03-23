RTVE acoge a casi 70 estudiantes de 4º ESO en su programa de puertas abiertas

La Corporación RTVE acoge durante tres días a casi 70 estudiantes de 4º ESO de 40 centros escolares de toda la Comunidad de Madrid. 23 tutoras y tutores de RTVE acompañarán a estos estudiantes y les mostrarán distintos puestos de trabajo de la Corporación, en una estancia educativa enmarcada en el servicio público que presta RTVE a la ciudadanía.

La IA, un elemento clave en la profesionalización de los jóvenes

Esteban Mayoral, subdirector del Centro de Innovación y Observación del Conocimiento de RTVE, ha dado la bienvenida en este evento a los estudiantes en una ceremonia presentada por la periodista experta en Comunicación empresarial y responsable de 4º ESO+RTVE, Marta Fajardo, quien ha ofrecido una charla motivadora titulada ‘Haz clic’.

La periodista de Verifica RTVE experta en IA, Montserrat Rigall, ha impartido una masterclass titulada ‘Detectives digitales’ para ayudar a los jóvenes a identificar el contenido generado por inteligencia artificial. El resultado de un cuestionario entregado al público asistente servirá para ampliar el conocimiento científico sobre IA de los trabajos sobre Alfabetización Mediática que desarrolla el departamento del Centro de Innovación de RTVE.

El evento ha concluido con la entrega de diplomas tanto a tutores como estudiantes.