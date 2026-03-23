Aquesta setmana 'Gran Tonino' rep una llegenda de l'esport: Ona Carbonell
- Nina i Laura Andrés l'acompanyen en un recorregut vital per compartir les cançons que han marcat la seva trajectòria personal i professional
- Dimarts, 24 de març, a les 23:10h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' encén els neons per rebre a l'esportista Ona Carbonell. La Nina i la Laura Andrés l'acompanyen en un viatge sonor per descobrir la dona darrere les medalles. Una conversa íntima per conèixer la seva vida dins i fora de l'aigua, des dels èxits olímpics fins a la maternitat.
Aquesta setmana, el club de jazz 'Gran Tonino' rep la visita d'Ona Carbonell, una de les esportistes d'elit més destacades del nostre país.
El programa fa un repàs per la biografia sonora d'una dona que ha passat mitja vida entrenant sota l'aigua. Arrenca fora de la piscina, recordant la infantesa i el seu primer concert dels Rolling Stones. Després, viatja als estius a Menorca amb Jarabe de Palo i a la nostàlgia adolescent d'Alex Ubago. Però la màgia arriba quan entra a l'aigua. Ona ens descobreix com 'Space Oddity' de Bowie descriu la seva desconnexió aquàtica i com va tocar el cel de Roma nedant 'Stairway to Heaven' dels Led Zeppelin.
Un programa que culmina amb la pau de les Suites de Bach i la reivindicació de la maternitat i la conciliació a l'esport d'elit, amb la música de Rigoberta Bandini i Pink Floyd.