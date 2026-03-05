Sorteo de la BonoLoto del miércoles 4 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 4 de marzo fue la siguiente:

22 - 29 - 47 - 25 - 19 - 16. Complementario: 41. Reintegro: 0.

Con una recaudación de 3.120.762,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.000.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 1 193.305,43 Tercera (5) 98 986,25 Cuarta (4) 5.852

24,77 Quinta (3) 109.454 4,00 Reintegro 632.715 0,50

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.