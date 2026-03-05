Sorteo de la BonoLoto del miércoles 4 de marzo
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer miércoles 4 de marzo fue la siguiente:
22 - 29 - 47 - 25 - 19 - 16. Complementario: 41. Reintegro: 0.
Con una recaudación de 3.120.762,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 3.000.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|1
|193.305,43
|Tercera (5)
|98
|986,25
|Cuarta (4)
| 5.852
|24,77
|Quinta (3)
|109.454
|4,00
|Reintegro
|632.715
|0,50
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto es una marca registrada de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.