Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 3 de marzo

Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 03/03/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 3 de marzo fue la siguiente:

4 - 32 - 30 - 43 - 49 - 29. Complementario: 11. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.779.757,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.400.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 60.815,13
Tercera (4) 70 1.303,18
Cuarta (4) 4.472 30,60
Quinta (3) 84.666 4,00
Reintegro 558.167
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

50 - 24 - 6 - 34 - 7 Estrellas: 5 - 7

Con una recaudación de 67.681.444,60 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 193 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Motril (Granada).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 4 199.961,61
TERCERA (5+0) 6 31.156,22
CUARTA (4+2) 40 1.455,66
QUINTA (4+1) 772 138,94
SEXTA (3+2) 1.764 64,28
SEPTIMA (4+0) 1.740
 45,79
OCTAVA (2+2) 25.330 15,73
NOVENA (3+1) 33.171 13,40
DECIMA (3+0) 77.066 10,74
UNDECIMA (1+2) 136.052 7,37
DUODECIMA (2+1) 505.784 6,24
DECIMOTERCERA (2+0) 1.178.407 4,31

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

