Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 3 de marzo

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 3 de marzo fue la siguiente:

4 - 32 - 30 - 43 - 49 - 29. Complementario: 11. Reintegro: 8. Con una recaudación de 2.779.757,50 euros, no ha habido boletos acertantes de primera categoría, generándose un bote de 2.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 60.815,13 Tercera (4) 70 1.303,18 Cuarta (4) 4.472 30,60

Quinta (3) 84.666 4,00 Reintegro 558.167

0,50