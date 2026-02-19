Hijos de la Ruina trolean a Broncano por su video con GRECAS y FERNANDOCOSTA: "¿Nosotros no éramos colegas?" | La Revuelta
Hijos de la Ruina, el “supergrupo” compuesto por los raperos Natos y Waor y el cantante y rapero Recycled J, son una de las formaciones más potentes y populares de la música urbana y, además, unos maestros del vacile. Lo han vuelto a demostrar en su paso fugaz por La Revuelta, donde han troleado a David Broncano en su respuesta a Las preguntas clásicas y a raíz de su participación en el videoclip de “GRECOFERNANDA”, la canción de FERNANDOCOSTA y GRECAS.
Gonzalo, Fernando y Jorge están en plena gira por España, con varios carteles de “todo vendido”, presentando Hijos de la Ruina 4, su cuarto disco conjunto, cuyo último corte, “Cuando nadie nos mira”, han interpretado en vivo en La Revuelta.
Hijos de la Ruina, del autoconocimiento al vacile
Tanto Natos y Waor como Recycled J han visitado en varias ocasiones el programa de David Broncano, por separado y también con su proyecto conjunto, Hijos de la Ruina, por lo que conocen perfectamente el código. Por eso saben que hay espacio para reflexiones profundas como la que ha hecho Natos, asegurando que cada año que pasa está “más a gusto dentro de mi propio ser”, un camino que ha definido como “una lucha que todo hombre y mujer” atraviesa a lo largo de sus vidas “para descubrir quién es” en realidad. “Descubrirse, hablar con uno mismo, reflexionar, es algo que hacemos poco y que es importante”, analizaba el rapero.
Pero, fundamentalmente, a La Revuelta se viene a reír y hacer reír, y Gonzalo, Fernando y Jorge saben cómo vacilar a Broncano: “Llevo dos días entrenando, quiero que se sepa. ¿A que se nota?”, bromeaba Recycled J, que ha querido poner al presentador entre la espada y la pared en el momento de la pregunta del dinero: “Si me dices cuánto te pagaron FERNANDOCOSTA y GRECAS por salir en su vídeo te lo digo”. Broncano ha caído en su trampa asegurando que lo había hecho por “cero euros, de colegas”, y Recy ha estado rápido en su respuesta reprochándole que “entonces nosotros no éramos lo suficientemente colegas” cuando se lo propusieron y les dijo que no por incompatibilidad de agendas. Terminadas las bromas, llegaba el momento de la música, y los Hijos de la Ruina han interpretado en directo “Cuando nadie nos mira”, la canción que cierra su último disco.