Cuando Eva Isanta se metió en la piel de la jefa española en Eurovisión en el falso documental '1990. La victoria decisiva'

La actriz Eva Isanta se convirtió este miércoles en la segunda expulsada del programa culinario Top Chef: Dulces y famosos. Tras lograr la salvación en el estreno del pasado domingo, una serie de errores en la prueba decisiva la llevaron al duelo final frente a Alejandro Vergara y su compañero de profesión Luis Merlo, que finalmente se impusieron y sellaron su salida del concurso.

El paso de Isanta por el programa ha sido breve, pero ha servido para descubrir una faceta poco conocida de la actriz: la de repostera. Un terreno nuevo que permitió ver a Eva en un registro diferente y seguir disfrutando de su espontaneidad y cercanía. Aunque su naturalidad conquistó a sus compañeros, sus elaboraciones no terminaron de convencer al jurado, formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross. La echaremos de menos, pero la competición continúa.

Su papel como jefa de la delegación española en Eurovisión

La actriz Eva Isanta cuenta con una larga y sólida trayectoria en televisión, teatro y cine, aunque el gran público la conoció gracias a su papel de Beatriz en Aquí no hay quien viva y, años más tarde, como La Cuqui en La que se avecina. Personajes que ya forman parte del imaginario colectivo y con los que demostró una vis cómica arrolladora que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la ficción española.

Más allá de la comedia televisiva, Eva Isanta también sorprendió en RTVE Play con su participación en un falso documental que imagina qué habría ocurrido si el dúo Azúcar Moreno hubiera ganado el Festival de Eurovisión en 1990 con su mítica canción "Bandido". ¿Cómo habría sido la organización del certamen en España al año siguiente?

La actriz Eva Isanta en el documental '1990. La victoria definitiva' RTVE Digital

Esa historia jamás contada se reconstruye con mucho humor en el falso documental 1990, la victoria decisiva, que repasa el triunfo ficticio de las hermanas Salazar en Eurovisión 1990, celebrado en Zagreb, y las supuestas consecuencias de aquella victoria histórica. En esta producción, dirigida por Ángela Gallardo y el actual jefe de la delegación española en el festival, César Vallejo, Eva Isanta interpreta a Remedios Navarro, la jefa de la delegación española en Eurovisión por aquel entonces. Un personaje que se define como profundamente esotérico y que asegura haber visitado a una pitonisa que le predijo la victoria de "dos mujeres triunfando en Eurovisión". Convencida de que el destino hablaba claro, Remedios decidió "ayudarlo" discretamente y elegir a las hermanas Salazar para participar en el certamen europeo.

El falso documental relata también las dudas sobre la organización del festival en 1991, coincidiendo con un año electoral. Una vez despejadas, la jefa de la delegación no dudó en llamar a Galdy Vázquez, por entonces presentadora del Telediario, para conducir la gala. El festival acabaría celebrándose en Sevilla, "por una cuestión de dinerito", como explica el personaje. "No había mano de obra: unos estaban en la Expo, otros en los Juegos Olímpicos y los demás en la Sagrada Familia. Así que dije: pues lo hacemos en el Teatro de la Maestranza".

El resultado es humor puro cargado de ironía, en el que Eva Isanta se toma muy en serio su papel como jefa de la delegación española, elevando la parodia a otro nivel. No te lo pierdas: está disponible gratis en RTVE Play.