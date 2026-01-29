'Historia de nuestro cine' se asoma al feminismo a través de 'La cuarta ventana'

‘Historia de nuestro cine’ recupera ‘La cuarta ventana’ (1963), película dirigida por Julio Coll, cineasta fundamental del cine negro, que aquí se sale de su línea habitual con una historia feminista y adelantada a su tiempo con personajes que no están contentos con su vida y ansían libertades. Única película que reúne a las hermanas Emma Penella, Terele Pávez y Elisa Montés.

La presentación de ‘La cuarta ventana’ correrá a cargo de Alejandro Melero, dramaturgo, ensayista, profesor de comunicación, experto en cine español y colaborador habitual del programa. En el coloquio intervendrán la directora de cine Elena López Riera, la cineasta y actriz Mabel Lozano y la crítica cultural y colaboradora habitual del programa Mery Cuesta.

Alejandro Melero y Elena S. Sánchez, en la presentación de la película