Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 22 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 22 de enero fue la siguiente:

25 - 7 - 22 - 1 - 10 - 33. Complementario: 31. Reintegro: 6.

Con una recaudación de 3.575.160,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 6.300.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 65.432,42 Tercera (5) 294 333,84 Cuarta (4) 10.183

14,46 Quinta (3) 156.834 4,00 Reintegro 714.092 0,50

Primitiva Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta: 22 - 2 - 36 - 14 - 5 - 9. Complementario: 34. Reintegro: 5. Joker: 1024630 Con una recaudación de 12.844.061 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 86.500.000 euros. Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 0 BOTE 1ª categoría (6) 0 BOTE 2º categoría (5+Complemetario) 7 31.072,90 3ª categoría (5) 388 1.027,75 4ª categoría (4) 16.881

34,36 5ª categoría (3) 269.332 8,00 Reintegro 1.428.701

1,00

Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 1024630 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 102463-/ -024630 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 10246-- / --24630 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 1024--- / ---4630 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 102---- / ----630 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 10----- / -----30 5,00 7ª (primera o última cifra) 1------ / ------0 1,00