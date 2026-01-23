Enlaces accesibilidad
Sorteo de la BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional del jueves 22 de enero

Para todos los públicos Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker: 22/01/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Lotería Nacional, Bonoloto, Primitiva y Jóker del 22/01/2026
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer jueves 22 de enero fue la siguiente:

25 - 7 - 22 - 1 - 10 - 33. Complementario: 31. Reintegro: 6.

Con una recaudación de 3.575.160,50 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 6.300.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 65.432,42
Tercera (5) 294 333,84
Cuarta (4) 10.183
 14,46
Quinta (3) 156.834 4,00
Reintegro 714.092 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

22 - 2 - 36 - 14 - 5 - 9. Complementario: 34. Reintegro: 5. Joker: 1024630

Con una recaudación de 12.844.061 euros, no ha habido acertantes de categoría especial, generándose un bote de 86.500.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Especial (6+Reintegro) 0 BOTE
1ª categoría (6) 0 BOTE
2º categoría (5+Complemetario) 7 31.072,90
3ª categoría (5) 388 1.027,75
4ª categoría (4) 16.881
 34,36
5ª categoría (3) 269.332 8,00
Reintegro 1.428.701
 1,00

Lista de premios Joker
Categorías Premio Unitario
1ª (todas las cifras) 1024630 1.000.000,00
2ª (6 primeras o últimas cifras) 102463-/ -024630 10.000,00
3ª (5 primeras o últimas cifras) 10246-- / --24630 1.000,00
4ª (4 primeras o últimas cifras) 1024--- / ---4630 300,00
5ª (3 primeras o últimas cifras) 102---- / ----630 50,00
6ª (2 primeras o últimas cifras) 10----- / -----30 5,00
7ª (primera o última cifra) 1------ / ------0 1,00

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional (300.000 euros por número) fue para el 90620.

El segundo premio (60.000 euros por número) fue para el 97196.

Los reintegros correspondieron al 0, 5 y 9.

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto, Primitiva y Lotería Nacional son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

