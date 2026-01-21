Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
RTVE Loterías

Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 20 de enero

Para todos los públicos Sorteo de la Bonoloto y Euromillones: 20/01/2026 - Loterías | Ver
Sorteo de la Bonoloto y Euromillones del 20/01/2026
RTVE

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 20 de enero fue la siguiente:

45 - 8 - 15 - 16 - 19 - 34. Complementario: 20. Reintegro: 9. Con una recaudación de 3.296.180 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 5.100.000 euros.

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
Primera (6) 0 BOTE
Segunda (5 + complementario) 3 67.953,67
Tercera (4) 98 1.040,11
Cuarta (4) 5.970 25,61
Quinta (3) 115.994 4,00
Reintegro 654.751
 0,50

Euromillones

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:

22 - 18 - 19 - 50 - 11 Estrellas: 1 - 11

Con una recaudación de 45.272.253,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 99 millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Vigo (Pontevedra).

Reparto de premios
Categorías Acertantes Premio unitario
PRIMERA (5+2) 0 EUROBOTE
SEGUNDA (5+1) 2 295.401,45
TERCERA (5+0) 3 46.026,79
CUARTA (4+2) 40 1.075,22
QUINTA (4+1) 615 128,82
SEXTA (3+2) 1.406 59,57
SEPTIMA (4+0) 1.468
 40,09
OCTAVA (2+2) 19.497 15,09
NOVENA (3+1) 28.948 15,09
DECIMA (3+0) 71.902 8,50
UNDECIMA (1+2) 95.225 7,77
DUODECIMA (2+1) 412.376 5,65
DECIMOTERCERA (2+0) 1.058.593 3,55

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: