Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 20 de enero

La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 20 de enero fue la siguiente:

45 - 8 - 15 - 16 - 19 - 34. Complementario: 20. Reintegro: 9. Con una recaudación de 3.296.180 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 5.100.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0 BOTE Segunda (5 + complementario) 3 67.953,67 Tercera (4) 98 1.040,11 Cuarta (4) 5.970 25,61

Quinta (3) 115.994 4,00 Reintegro 654.751

0,50