Sorteo de la BonoLoto y Euromillones del martes 20 de enero
La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer martes 20 de enero fue la siguiente:
45 - 8 - 15 - 16 - 19 - 34. Complementario: 20. Reintegro: 9. Con una recaudación de 3.296.180 euros, no ha habido acertantes de primera categoría, generándose un bote de 5.100.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
|0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|3
|67.953,67
|Tercera (4)
|98
|1.040,11
|Cuarta (4)
|5.970
| 25,61
|Quinta (3)
|115.994
|4,00
|Reintegro
| 654.751
|0,50
Euromillones
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de Euro Millones fue la siguiente:
22 - 18 - 19 - 50 - 11 Estrellas: 1 - 11
Con una recaudación de 45.272.253,40 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (5+2), generándose un eurobote de 99 millones de euros.
El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Vigo (Pontevedra).
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|PRIMERA (5+2)
|0
| EUROBOTE
|SEGUNDA (5+1)
|2
|295.401,45
|TERCERA (5+0)
|3
| 46.026,79
|CUARTA (4+2)
|40
|1.075,22
|QUINTA (4+1)
|615
|128,82
|SEXTA (3+2)
|1.406
|59,57
|SEPTIMA (4+0)
| 1.468
|40,09
|OCTAVA (2+2)
|19.497
|15,09
|NOVENA (3+1)
|28.948
|15,09
|DECIMA (3+0)
|71.902
|8,50
|UNDECIMA (1+2)
|95.225
|7,77
|DUODECIMA (2+1)
|412.376
|5,65
|DECIMOTERCERA (2+0)
|1.058.593
|3,55
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Euromilllones son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.