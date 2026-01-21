'Documentos TV' estrena 'El veto'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘El veto’, un documental sobre el desafío más importante al que se enfrentan la paz y la seguridad globales. Conocidos expertos mundiales destacan que el uso peligroso del veto impide llegar a una solución pacífica y ocasiona violaciones del derecho internacional.

En 1945, después de la II Guerra Mundial, las naciones se dotaron de una organización intergubernamental mundial, la ONU. Se estableció mediante la Carta de Naciones Unidas, el tratado que define su propósito y la estructura interna. “Es la primera vez en la historia que los seres humanos han acordado gobernarse entre sí en cumplimiento de un conjunto de normas que prohíben el uso de la fuerza”, explica Ardi Imseis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad canadiense de Queen y exmiembro del Grupo de Expertos Eminentes de la ONU sobre Yemen. El Consejo de Seguridad es uno de los seis órganos principales de Naciones Unidas, cuya responsabilidad fundamental es el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales y el poder de adoptar decisiones que los estados miembros están obligados a aplicar. Entre las prerrogativas del Consejo se encuentra el derecho al veto de los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Permite impedir cualquier resolución, si alguno de ellos emite un voto negativo. “La finalidad del veto fue evitar el conflicto entre las grandes potencias. Creo que es una de las razones por las que no ha habido una III Guerra Mundial”, manifiesta el que fuera abogado internacional en la Delegación del Consejo de Seguridad, Andras Vamos-Goldman.

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas RTVE

Sin embargo, el uso del veto ha sido desde muy pronto objeto de críticas porque, según aseguran los expertos, cada vez con mayor frecuencia se está utilizando para proteger los intereses nacionales de las cinco potencias, en lugar de promover la paz y la seguridad internacionales. Jennifer Trahan, directora de Derecho Internacional y Derechos Humanos en el Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York, denuncia que, “en 1945, los estados que crearon la ONU no podían haber otorgado al Consejo de Seguridad el poder de ayudar a incitar al genocidio, a los crímenes de guerra y contra la humanidad y a violar el derecho internacional”. El embajador y miembro representante permanente de Liechtenstein ante la ONU, Cristian Wenaweser, asegura que “en la actualidad, los vetos están por todas partes”.

Resoluciones que afectaban a Sudán, Siria y, más próximos en el tiempo, a los conflictos en Ucrania y en Gaza, han sido vetadas por alguna o varias de los cinco miembros permanentes. “Entre esas resoluciones y los vetos murieron miles de personas”, revela Mohammad Al Abdallah, director del Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria. Además de provocar la pérdida masiva de vidas humanas, “el poder del veto puede romper el orden internacional”, señala la ucraniana Oleksandra Matviichuk, premio Nobel de la Paz 2022 y presidenta del Centro por las Libertades Civiles.